歲末年終，台股轉機題材持續發酵，元富投顧指出，元晶（6443）為台灣太陽能電池與模組製造商，產能為台灣最大，2022年營運轉佳，外銷商機具想像空間，給予「買進」評等，推測合理股價50元。

元晶廠房位於新竹與屏東，產能為台灣最大。元富投顧指出，目前客戶對於太陽能需求仍佳，合理毛利率15～20％，預期2022年第一季出貨仍有一定水準。

2022年由於疫情趨緩，且政府發展綠能政策積極，對於價格仍有補助，元富投顧樂觀看待元晶獲利表現，給予「買進」投資評等，推測合理股價50元。法人估算，元晶歷經近幾年營運打底，2021年可望逼近損益兩平，每股淨損大幅收斂至0.06元，2022年營運轉佳，外銷商機具想像空間，一口氣由虧轉盈，每股純益直衝1.95元。

美系客戶方面，包含低軌衛星與屋頂太陽能，已進入最後認證階段，預期2022年可以開始出貨，法人研判，獲利水準有望高於以往產品。