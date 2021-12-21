過去曾有氣胸病史的15歲鄭同學，日前因左胸劇烈疼痛，嚴重影響呼吸而來到台北慈濟醫院急診就醫，並診斷為自發性氣胸復發，急診會診胸腔外科洪嘉聰醫師。考量鄭同學發作次數頻繁，右側也曾發作過氣胸，洪嘉聰醫師以「劍突下單孔胸腔內視鏡雙側肺泡切除術併肋膜沾黏術」治療病人，術後第5天，鄭同學平安出院，免於氣胸復發之苦。

氣胸是指因外傷或無任何外在因素的情況下，肺泡破裂，導致空氣不正常進入肋膜腔，引發肺臟部分或完全塌陷，使患者出現胸痛或呼吸困難等症狀。洪嘉聰醫師指出，自發性氣胸好發於16至24歲間，高瘦身材、有家族病史的年輕男性，且在未手術的情況下，復發率可高達30％至50％。而自發性氣胸若是未適當治療且頻繁復發，大量氣體反覆進入肋膜腔，不斷壓迫肺臟及心臟，致使肺部完全塌陷、血液回流受阻，就可能演變為「張力性氣胸」，發生缺氧、休克，甚至有生命危險。

洪嘉聰醫師表示，病患因氣胸求診，會評估嚴重程度視病情給予不同治療。若氣胸範圍較小，可採取保守治療，臥床休息吸純氧，待空氣自行吸收，或以胸管引流胸腔多餘空氣，加速病患恢復；若以手術方式治療氣胸，醫師除了切除異常肺泡外，會視病情需求執行肺臟與肋膜間的沾黏手術，避免空氣再度進入肋膜腔，誘發氣胸發作。傳統治療氣胸採用「開胸手術」，在肋間劃出約十公分的切口，但術後傷口的疼痛時間與恢復期都較長，所以病人接受意願低。

隨著醫療進步，為降低復發率與縮小手術傷口，近年採胸腔內視鏡手術治療，切口大小不超過三公分，能將復發率降低至5％以下，但若要在一次手術中同時處理雙側氣胸，患者胸腔的雙側皆會有切口，不但會增加手術的時間、雙側傷口也會增加病人疼痛不適感，延長病人的復原時間。而劍突下單孔胸腔內視鏡手術，是在胸骨下方劃開一小切口，進入胸腔以進行手術，不僅可以同時處理雙側氣胸，更能避開肋間神經之壓迫，減少病人術後疼痛，改善生活品質。

除了自發性氣胸，呼吸系統疾病、抽菸或創傷也可能造成「續發性氣胸」、「創傷性氣胸」。洪嘉聰醫師提醒，曾氣胸發作的患者，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫、接受治療；另外，應避免氣壓變化大的活動，如潛水、高空跳傘等，若需搭乘飛機也應先向醫師諮詢，以減少發作機率。

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