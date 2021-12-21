李靚蕾長文指控王力宏對她冷暴力，更擅長使用「情緒操控」（Gaslighting，或又譯煤氣燈）來轉移指控、霸凌受害人，大陸駐美國記者韓鵬今（21）日撰文形容，王力宏對李靚蕾猶如美國對待大陸，「美國對中國也一直在搞煤氣燈」，不過他強調，今天的中國已經「沒那麼好操控了」。

李靚蕾昨（20）日發布長文，引述心理師說法，指控王力宏「情緒操控」，她說明情緒操控是指透過不實或誇大指控，讓被指控的人用盡所有力氣及時間為自己辯解，以此轉移整起事件的注意力，讓受指控的人感到荒唐無助、甚至被激怒，這時提出指控的一方再利用這些反應佯裝成受害者，博取外界同情，以此操控他人一同霸凌受害者，此時受害人會身心俱疲，無法討論真正的問題，加害人因此能順利脫身。

韓鵬今日在陸媒「觀察者網」進一步說明Gaslighting一詞源自美國電影《煤氣燈下》，指出一名丈夫為了逼瘋妻子，對家裡的煤氣燈動手腳，讓燈忽明忽暗、散發恐怖氛圍，妻子因而很擔心，但是丈夫又強調沒有異狀，讓妻子漸漸懷疑自己的精神狀態，最後真的相信自己精神失常。

韓鵬指出，「其實美國對中國，也一直在搞『煤氣燈』，還一度有效果。只是今天的中國，沒那麼好操控了！」

他說美國政客裡充滿「煤氣燈高手」，包括美媒自己都評論前總統川普對美國國內輿論「搞煤氣燈操控」。

他說美國對大陸的「煤氣燈」行為包括川普指控新冠病毒源自大陸實驗室、拜登舉行民主峰會說大陸專制，甚至兩人都說新疆有種族滅絕。

他說這些指控讓中國對外名聲不好，甚至煤氣燈玩久了，大陸內部也開始有人懷疑美國是不是有道理，他說如果大陸民眾也開始懷疑自己，那大概就是被美國的「煤氣燈操控了」。

他接著提出3點避免成為煤氣燈受害者的建議。第一，「三思而後信，用鐵的事實打他臉。」他說要相信科學，指出「別輕易信」美國政治人物、媒體、菁英的表態，「弱智的就直接罵」，「能避謠的大聲說出來。」

第二，「別搭理他，主動設置議程」，「別跟煤氣燈的話題較勁」，例如美國非裔男子佛洛依德被白人警察壓制脖子「不能呼吸」，「為什麼你有臉開『民主峰會』？」

第三，實力允許下，「直接做個光芒萬丈的高瓦數明燈！蓋過『煤氣燈』那點猥瑣的微光。」例如美國指控大陸不民主，「我們就做個『全過程民主』，成為一個真正的人民至上的國家，讓自詡『民主燈塔』的那點快要熄滅了的微光，自生自滅，無人問津。」