男歌手王力宏公布離婚消息後，在前妻李靚蕾揭露淫亂私生活、婚後冷暴力和把她當生小孩工具等誇張行徑，讓他完美人設一夜崩壞，王力宏也在20日認錯道歉，允諾把台北4.8億元豪宅過戶給李靚蕾，且會負擔贍養費和3個孩子的教育費；近日也有各種不同聲音，有一些網友認為李靚蕾為了錢不擇手段，根本是拜金女，但馬上被「蕾神」粉絲用兩張4年前後對比照打臉。

王力宏在昨（20）日道歉聲明中提到，他會負起一個「男人」的責任，還宣布「暫時」離開演藝圈陪伴家人與孩子，並負擔3名小孩的撫養費和養育費，為在台北仁愛路上價值約新台幣4.8億元的「吾疆」豪宅也會過戶給李靚蕾，不再只是「借住」到小孩們長大。

有網友挖出李靚蕾在2016年穿的一件洋裝到2020年還在穿，根本不是酸民說的那種為錢不擇手段的拜金女。(圖/ 摘自李靚蕾IG)

而據王力宏和李靚蕾最後簽訂的離婚協議中，關於財產分配推算，李靚蕾能獲得他們在洛杉磯房子的一半產權，投資股票所有的一半，以及每個月人民幣21萬元（約新台幣87.3萬元）小孩們生活費，加上管家和司機的費用，還有之後會過戶到她名下的「吾疆」豪宅，林林總總粗估超過新台幣11.4億元。

但因為李靚蕾在這場離婚風波後，能夠得到鉅額贍養費，也讓一些網友質疑她一開始就是為了錢，根本是個拜金女；不過，隨即有力挺李靚蕾的網友跳出來反擊，挖出她2020年一張哺乳照，身上穿的小碎花洋裝，居然在2016年與王力宏、黑人范范夫婦用餐時穿的是同一件，更分析從李靚蕾日常分享的穿搭照或出遊照，都很難在她身上看到什麼奢侈品，強調絕非網傳的拜金女。