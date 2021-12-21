臺股進入2021年倒數，大型外資研究機構陸續進入耶誕假期，基本面研究更新頻率較緩，內資研究機構趁機加把勁，力推中小型優質股拚吸本土資金，統一投顧升評胡連（6279），看好營收增速依舊強勁，業績繼續攀高。

歷來12月下旬至新年年初，因外資券商母集團進入耶誕假期，在各市場通常會進入休整狀態，此時內資研究機構力量更大，競推優質中小型標的，能獲得更多資金關注。

統一投顧指出，考量隨著年底車企客戶積極拉貨，胡連短期營收動能轉強，單月營收有望再創高；在2021年基期墊高之下，2022年展望依舊正面。由於胡連對客戶滲透率的提升，以及新客戶的訂單挹注，加上與LEAR的合作將在2022年下半年帶來貢獻，經營管理階層預期，年度營收增速仍會超過10％。

大型投顧法人估算，胡連2021年每股純益8.21元，2022年雙位數幅度增長至9.73元，挑戰每股賺一股本大關。此外，胡連開始出貨給美系電動車客戶，題材上亦能為評價加分，因而升評「買進」、目標價175元。