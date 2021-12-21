隱形眼鏡指標股晶碩（6491）近期股價不如意，股價自前波高點以來已回檔超過20％。所幸，中信投顧看見其投資價值，最新開啟基本面研究，給予「買進」投資評等，推估未來12個月合理股價483元。

中信強調，晶碩競爭優勢穩固，評價回到合理區間反而給予進場機會，研判晶碩第四季成長力道趨緩為短期影響，2022年晶碩在大陸與日本市場增速優於整體產業，生產效率優化，使毛利率維持高檔。

分析師說明，彩片產品特性為多樣少量，大陸本土品牌市占率提升有利晶碩營運成長，此外，晶碩近年來著重矽水膠（SiHy）產品開發，目前月拋產品已在歐洲小量出貨，且2022年第二季開始供貨月、周拋矽水膠鏡片給日本既有客戶，儘管初期貢獻仍低，然考量毛利率高於其他產品加上進入門檻較高，有助穩固競爭優勢。

法人說明，目前日本市場已回到疫情前市況，晶碩經營管理階層預期，日本市場2022年能有雙位數成長。大陸市場雖然基期逐漸墊高，因大陸隱形眼鏡配戴率仍遠低於已開發國家，預估整體市場2022年成長20～30％。晶碩的日本與大陸主力客戶在當地搶下市占率的步調將持續，推升晶碩整體營收優於產業平均，法人預估，晶碩2022年營收年增率為18％。