台北101今（21日）公布新年大秀，董事長張學舜表示，台北101是台灣向國際傳達訊息的重要地標，有鑑於疫後要跨境旅行都有困難，今年以「迎向美好未來」為主題，360秒煙火聲光大秀分為4個章節，並全球首次展演「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」，且融入台灣歌謠《桃花過渡》交響樂曲，台灣味十足，希望藉此傳達「療癒人心、鼓舞士氣，台灣與全世界一起迎向美好、充滿希望的2022年。」會遵照防疫規定，不管疫情如何，都會如期施放。

台北101 360秒煙火聲光大秀，分為4個章節，共1.6萬發的煙火。（台北101提供）

今年仍由台灣鉅秀團隊打造新年大秀，第4度融入T-PAD燈網動畫，整合煙火、動畫、音樂、燈光，煙火共1.6萬發的煙火，除延續去年獲好評的「360度立體特效輪狀煙火」，更創新設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」。

台北101全球首次展演「動態展翅煙火」（圖）、「高空愛心煙火」。（台北101提供）

張學舜表示，新年大秀是公共性、公益性的活動，由台北101自己籌款，完全沒有營利，今年有10家贊助廠商包含既有的觀光局、中國信託、證交所、中華電信，新增客委會、陽明海運、義美食品、韓國遊戲廠商NCSOFT、foodpanda、KIA汽車總代理台灣森那美起亞等，總經費近6000萬元，應可損益兩平，張學舜說：「精彩比數字更具代表性」！

台北101全球首次展演「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」（圖）。（台北101提供）

整體展演共分4個章節，包含第1章「克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來」展演輪狀煙火；第2章「世界看見台灣文明，展翅國際舞台美好未來」主要是絢爛七彩變色的煙火；第三章「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」呈現高空愛心煙火；第四章「愛與希望、精彩綻放，一起迎向2022 美好未來」呈現動態展翅煙火。

台北101煙火聲光大秀延續去年獲好評的「360度立體特效輪狀煙火」。（台北101提供）

此外，「新年驚豔101」雙跨年季系列活動有30個打卡點，帶來豐盛、歡愉、浪漫、歡樂的氛圍，媲美東京六本木、巴黎香榭大道景點，12月初至今已帶來數十萬潮人潮，較3、4月疫情前成長，看好耶誕節到跨年、元旦、農曆春節、元宵節，可吸引超過百萬人次超越去年。張學舜表示，外國媒體形容台灣跟全球好像平行時空，很多地方像是巴黎香榭大道取消煙火，台灣能如期盛大舉辦，非常不容易，代表台灣文明被全世界看到。