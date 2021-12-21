女星洪小鈴從模特兒出身，現在將演藝主力放在戲劇，最近和周詠軒、江常輝合作新戲《一路芬芳》，不過她自爆以前常因遺忘台詞被導演罵，一檢查才知道有ADHD（注意力不足過動症），目前正在接受治療。

根據《鏡週刊》報導，洪小玲本來以為記不住台詞、走位是天資不夠好，直到近期參加試鏡腦袋竟當機，因此錯失工作機會，陪家族小孩看診時意外知道自己有ADHD，現吃藥治療，並勤作筆記寫下試鏡角色。

不僅如此，洪小玲去年被週刊撞見現身台大醫院內科部呼吸系，原來她長期熬夜拍戲導致免疫系統失調，一度嚴重到嗅覺失靈，後來透過中西醫雙管齊下調理，才逐漸恢復健康。2016年，她因鼻竇炎開刀，未料傷口反覆發炎，仰賴藥物控制，不過洪小玲有發文報平安，表示目前狀況OK，去醫院只是例行性回診，請大家不需要擔心。

現年43歲的洪小玲，外型保養得宜，剪了短髮更像20初頭歲的女大生，感情狀況單身近5年，近期受訪時被問到感情，她表示很喜歡小孩子，但不會因此隨便找對象，覺得要遇到合適的人不容易，所以現階段以事業為重，因此推掉許多朋友的邀約，少了認識新對象的機會。