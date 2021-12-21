聖暉(5536)今天參加國票證券舉行的法說會，該公司今年前11月營收已經突破180億元創下歷年新高，董事長梁進利指出，前11月累計新接訂單達到220億元訂單，在手訂單還有200億元，今年或2022年就可以挑戰200億元新里程。此外，聖暉投資衛司特科技、子公司朋億(6613)投資銳澤兩家公司，分別預計在今年及2023年公開發行。

聖暉是國內無塵室工程、機電工程、高科技製程設備整合工程及水氣化供應系統的領導廠商，除了是台積電周邊半導體產業的重要合作夥伴外，業務服務的範圍包括目前主流產業，如光電、綠能、生技等。

在大陸包括中芯國際、英諾賽科、韋爾股份、卓勝微、天科合達、同光晶體、泰科天潤、三安等紛紛進行擴產，顯示大陸企業對第三代半導體發展的期待。關於第三代半導體專案，聖暉在大陸已經有兩個第三代半導體專案在進行，蘇州聖暉營收占公司營收約三分之一，第三代半導體約占蘇州聖暉20到30％營收。

總經理賴銘崑指出，原本預期第四季營收與第三季持平，但第四季接單金額不錯，前11月新接訂單已經累計到220億元，在手訂單還有200億元，主要客戶有提前下單現象，接單金額是去年同期一倍以上，毛利率兩季差異不大，預期第四季營運有機會優於第三季。2022年依然謹慎樂觀，營收維持5到10％成長看法不變。

聖暉持續深化專業工程人才培育及內部人才儲備計畫，旗下員工人數自2016年的921位至今年前三季達1584位，員工平均年齡約35歲，其中台灣、大陸及東南亞區域員工分布分別為47％、42％、11％，梁進利指出，因目前手上及計畫專案一直在增加，預計明年員工人數擴增到1800位。

賴銘崑表示，聖暉現階段不怕沒訂單而是擔心如何消化，目前80％是既有客戶的訂單，去年到今年訂單隨市場成本逐步提升報價，不會低價接單高價支出狀況，成本都能夠控制。

聖暉轉投資衛司特（持股近10％）預計今年公發，該公司營收特性主要回收再利用，營業額不大，但每年約賺一個資本額。朋億轉投資超過50％的銳澤將於2023年公發，每年EPS約5到6元，已經顯示在集團財報中。

梁進利認為，全球注重的ESG是聖暉機會，公司持續開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，透過節能設備、環保材料及低汙染綠建築的設計規畫，加上PLM智能化管理，可有效增加資源使用效率及減少成本，為客戶減量減廢，未來商機無窮；另外，供應鏈轉移到東南亞，聖暉已經提前在東南亞立足，相較同業取得先機，預計明年東南亞市場營收占比可維持在1成水準。