目前花東還有部分地區鐵路仍是單軌，除了南下、北上都要錯車，常常延誤；且運能難以提高，萬一發生事故也難以調度。為了加強台鐵花東鐵路運輸能量，台鐵花蓮站至知本站雙軌電氣化計畫去年8月通過環境影響評估，今年4月獲行政院核定，預計明年底施工，2027年底完工通車。交通部鐵道局表示，完工之後，花蓮到台東區間車可減少45分鐘、自強號可減少12分鐘車程。

鐵道局表示，花東鐵路2014年6月完成階段性電氣化通車目標，因應花東地區未來不斷增加的運輸需求，去年8月通過環境影響評估後，行政院今年4月核定花東鐵路雙軌化計畫。該計畫範圍自台鐵花蓮站至知本站間約112.65公里，涵括花蓮縣至台東縣，包括花蓮到壽豐約17公里、光復到瑞穗約20公里、三民到玉里約11公里、東里到山里約53公里，以及台東到知本約12公里，總經費456.27億元，期程自今年5月至2028年4月。

鐵道局表示，該工程除了單軌路線雙軌化，還包括各站場及機廠配合雙軌化再改善，如月台改善、增設無障礙電梯及改善花蓮機廠；另外將強化或改建涉及鐵路營運安全的128座老舊橋梁及橋涵，含新建及改建24座；以及13處小曲線半徑小於800公尺者將予以改善，其中6處曲線半徑改善到1600公尺以上，包括木瓜溪南北側、加濃濃溪橋路段南北側、卓溪橋路段南北側、水拔溪橋段、瑞源站南端以及康站南端；系統機電工程方面，增設或更新電車線、號誌、電訊等系統。

目前本計畫已開始辦理土建及系統機電工程的基本設計，並已完成現地補充測量、地質及管線等調查作業，明年初將發包細部設計與施工標，預計明年底可施工，目標2027年10月全線通車。由於該計畫是「穿著西裝改西裝」，鐵道局表示，除了必須維持既有單線花東線正常營運，還要同時雙軌化，故大部分工作需於夜間施工，更要納入邊坡監測、異物入侵等先進安全防護措施，困難度極高。

鐵道局表示，該計畫完成後有多方效益。首先可提升效率，雙線運轉可降低延誤時間，增加班次，目前1小時可跑2到3班，雙軌化之後可以開7到8班，還可縮短待避交會時間，以自強號來說花蓮到台東可以省下12分鐘車程，區間車可省下45分鐘。

其次，雙軌化可以互為備援，提高事故容受力，維持穩定的運輸服務；最後可以擴充運能，目前時速最快130，最快時速可以跑到160公里，可大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題，更可帶動花東地區觀光與經濟發展。