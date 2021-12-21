在自由貿易下，進口水果在市面隨處可見，知名粉專「Lin bay 好油」日前指出，台灣近年水果進口總產值佔比從11.4％成長到15.5％，不枉我們幾年來「被進攻型農業」的稱號。農委會主委陳吉仲表示，農民關心的是產地價格有沒有因為出口而增加，消費者則在意進口，因此不能只看單方向。

好油表示，自由貿易並不是萬靈丹，為什麼需要保護？因為就是太弱了才需要保護，保護不可能永遠存在，所以要在還有保護的時候產業轉型、產業提升，而不是因為保護就放著爛，爛到不靠保護自由開放就被消滅，所以不能開放。

好油指出，台灣蔬果業雖然有關稅的保護，但禁止的品項不多，大多數的國家的產品都能進來台灣，形成了一個大的競爭市場，不同產品有不同的位階，以葡萄為例，高階葡萄有日本麝香葡萄，中低階則有美國三色無子葡萄、盜版韓國麝香等不同的產品，雖然有關稅、營業稅等提高了成本，但還是嚴重影響本土葡萄的供銷。

陳吉仲今(21)日出席「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮時說，這幾年台灣水果出口值大幅增加，包括鳳梨、芒果、文旦柚等，出口農產品的產地價格也都維持的很好，因此不能只看單方向，也要看農民收入是否增加。

陳吉仲說，今年鳳梨賣到日本1.8萬公噸，產地價格每公斤超過22元，高於歷年水準，芒果一開是因為乾旱果實較小，但最後產地價格維持很好的水準，今年水果輸中倚賴程度也從8成降到5成以下，「進口是消費者關心的，農民關心的是產地價格有沒有因為出口而增加。」