今年在新冠疫情的威脅下，台南市政府工務局仍執行約800億元的各項建設，其中道路橋梁經費約641.7億元；重大建築案約171.6億元，並獲得42項獎座肯定。展望2022年，工務局還將投入30億元再擴大生活圈道路建設，道路養護經費也將再加碼1億元，並新增7座特色公園等，希望打造更優質、幸福宜居的城市邁進。

工務局長蘇金安表示，去年該局積極建構交通路網，串聯鏈結生活圈，包括開闢第一條市區快速道路北外環，打造更暢順的四橫三縱路網；同時打開南科、沙崙智慧綠能科學城聯外道路；還開闢國道一永康交流道聯結安南區、永康區及安定區的交通網絡。為紓解安平舊城觀光交通壅塞問題，除已進行開闢和緯路五段延伸工程，也即將展開台61線曾文溪景觀橋及安平漁港跨港大橋等新建工程。

蘇金安還說，在道路養護方面，台南市的道路長度全國第一約5016公里，自執行路平專案以來，工務局在路平專案、前瞻計畫及一般道路維護等3項經費執行下，共養護改善道路長度約1633公里，其中從2019年迄今養護改善道路約777公里。為打造符合民眾心目中的特色公園，該局也已投入約9.58億元興闢或改善14座特色公園，目前還有施工中3座、規畫中3座。

另外，工務局代辦市府工程共17案，總經費約171.64億元，目前已完成大台南會展中心，以及大光、麻豆、安定等3所國小和建興國中、南寧高中等老舊校舍拆除建工程等，還有砲校遷建開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、台南榮家遷建工程等重大建設仍持續推動興建中。

蘇金安指出，即將跨入新年度，該局在生活圈道路建設方面，溪北將投入約21.6億元，開闢學甲區六號-25M道路、白河區市道172線18公尺道路拓寬工程及新營區復興路（三號-30M）拓寬工程；溪南也將投入約8. 4億元，開闢北區忠義路三段接長賢街後段工程、永康區國光五街次10-5號-15M計畫道路工程及安平區4-10-23（華平路）拓寬工程。

至於特色公園也編列預算，計畫開闢東區公87特色公園、關廟區大潭埤特色遊戲場和柳營區櫻花池特色公園等3座；並增加北區希望公園、文元公園、學甲區華宗公園及麻豆區麻豆（公11）公園等7座共5220萬元。