「邁向過半大聯盟」成員今下午前往高雄市國民黨部抗議，強烈要求國民黨必須向全體高雄人道歉。（柯宗緯翻攝）

針對公投結果，中廣董事長趙少康昨在網路節目發言，在反萊豬議題上，光是高雄一個地方就贏20萬票，某種程度而言，高雄決定全台灣人吃萊豬。此番言論引發爭議，高雄市長陳其邁今（21）反嗆，這是民主邏輯的錯誤，新北市有71萬人是投不同意票，難道也是強迫大家吃萊豬嗎？

陳其邁直言，這個是民主邏輯的錯誤，以這個邏輯來說，新北市也有71萬人是投下不同意票，相較於高雄為58萬人投不同意，難道是新北市的71萬人強迫大家吃萊豬嗎？

陳其邁強調，民主結果出來之後，就是要相信民主、尊重民主，在民主遊戲規則裡面，大家就選前的政策意見陳述，自由行使投票，至於投票結果，我們都必須充分的尊重。

此外，「邁向過半大聯盟」成員今下午前往高雄市國民黨部抗議，強烈要求國民黨必須向全體高雄人道歉，聯盟直言，公投是民主機制的結果，當初這個議題也是國民黨立委林為洲自己提出來的，國民黨自身論述無法讓人民信服，竟然將失敗結果怪罪到高雄人身上，這是高雄人都無法接受的發言。

針對民進黨參選新人抗議，國民黨高雄市黨部表示，公投已經結束，國民黨尊重全體台灣人民公投的決定，反嗆此次行動為民進黨新人為自身黨內初選蹭聲量、造勢宣傳，市黨部尊重民進黨新人的言論自由。