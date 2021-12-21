台灣大哥大女子公開賽22日在東華高爾夫球場點燃2021年球季的封關戰火。備受矚目的兩位台灣大哥大贊助旅美球星「台灣一姊」徐薇淩與李旻，帶著2021年LPGA球季亮眼成績風光返台與賽，成為角逐冠軍的熱門人選；此外，今年球季TLPGA獎金排名前十強高手，包括「準賞金后」吳佳晏等頂尖台巡賽女將幾乎都在參賽行列之中，比賽卡司堅強，激烈競爭精采可期。另外，今年獲得東京奧運高爾夫球銅牌、寫下台灣高球歷史的富邦贊助選手潘政琮，特地到場擔任嘉賓，替所有參賽選手加油打氣。

徐薇淩與李旻是近年來台灣在國際高壇上表現最出色的女子職業選手，今年夏天連袂代表國家出征東京奧運，以能所不能的精神打出亮眼成績。征戰LPGA已有七年的「Eagle Hsu」徐薇淩，今年五月下旬在美國維吉尼亞州威廉斯堡舉行的LPGA純絲錦標賽(Pure Silk Championship)最後一輪，發揮"Eagle Hsu"的獵鷹本色，在倒數第四洞漂亮射下老鷹，然後馬上再添一隻小鳥，最後如願以償地突破瓶頸、以兩桿之差勝出，勇奪生涯首座LPGA后冠，成為歷來第六位在女子職業高球最高殿堂LPGA摘下冠軍的台灣選手。

在同門姊妹徐薇淩的激勵下，2018冠軍李旻在兩週之後的LPGA美迪惠爾錦標賽(MEDIHEAL Championship)中全力拚搏，完成前三回合仍保有兩桿的領先優勢，可惜最後一天過於求好心切，反而被芬蘭選手卡絲特倫以兩桿差距逆轉屈居第二，但也繳出個人LPGA生涯歷來最佳的成績。李旻在完成美巡賽今年賽事返台完成隔離後，本月初更在TLPGA的大聯大女子公開賽中勇奪冠軍，顯示她的手感絕佳，大有機會再次問鼎后冠！頂著今年美巡賽傲人成績光環返台的徐薇淩與李旻，不但連續第三年以實際行動力挺台灣女子高球，更讓這場台巡賽壓軸大戰增添不少話題性與可看性。

為了鼓勵選手不斷突破、展現能所不能的精神，今年特別將總獎金調高到500萬元，希望每位選手都能全力以赴，超越自我，揮出最佳成績，競逐年終封關賽的冠軍殊榮。

台灣女子職業高爾夫協會(TLPGA)理事長劉依貞則表示，很感謝台灣大哥大連續第五年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。這場比賽雖然連續第二年因為疫情關係使得外籍選手不克參與，但包括徐薇淩與李旻等旅外球星的共襄盛舉，以及TLPGA本季表現最佳的好手幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事的競爭強度極高，歡迎熱愛高爾夫運動的球迷踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。

去年以8桿差距封后的錢珮芸，本週因為剛從美國參加完LPGA 2022年球季資格賽返台隔離中，因此不克前來衛冕。但除了目前TLPGA獎金排名第二的錢珮芸告假，其他九位名列獎金排名前十強的選手本週全部群聚東華球場參賽，包括今年差點拿下台巡賽個人第三冠的石澄璇、2019台灣大哥大女子公開賽亞軍劉嬿等選手，以及富邦金控贊助的陳宇茹，都在今年角逐后冠的行列中。

除了徐薇淩與李旻，今年台巡賽已經拿下中國信託邀請賽、緯創女子公開賽、歡樂友緣女子公開賽三場比賽冠軍的吳佳晏，目前在TLPGA獎金榜上遙遙領先群雌，是大會另一位冠軍的熱門人選。年僅17歲的吳佳晏去年五月正式轉入職業後，完全無縫接軌業餘時代的火紅表現，短短一年半光景就勢如破竹地累積摘下六座冠軍，是國內女子高壇下一個廣受期待的球星。事實上，若非李旻返台加入戰局，大聯大女子公開賽位居亞軍的吳佳晏，今年很可能已經四冠到手。

另一方面，紐西蘭籍的洪玉霖則是比吳佳晏晚一個月加入TLPGA，但19歲的她進入2021年同樣大放異彩，今年已經在TLPGA的建大輪胎盃與聲寶女子公開賽中掄元，本月初的大聯大女子公開賽也名列第三，本週將挑戰今年台巡賽第三座冠軍，值得球迷關注。