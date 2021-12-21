國立高雄餐旅大學於與桃園國際機場股份有限公司舉行產學合作意向書簽約儀式，未來將積極透過產學交流與合作，共同攜手為雙方培育更多優秀人才。

國立高雄餐旅大學於21日上午與桃園國際機場股份有限公司，舉行產學合作意向書簽約儀式，由高餐大校長陳敦基博士與桃園國際機場股份有限公司董事長林國顯博士共同簽署合作意向書，整合學習資源，強化產學及技術交流、學生參訪見習、人才培育、實習機會及其他同意合作事項。

桃園國際機場股份有限公司是台灣第一與目前唯一的機場公司，目前為國際機場協會等組織之團體會員。桃園國際機場位居亞太空運樞紐位置，根據國際機場協會ACI 2020年運量排名，桃園機場在國際航空貨運量中排名為全球第4；另航空總貨量排名高居全球第7。桃園國際機場2021年前三季貨運量突破200萬噸，年增25.33％至207.82萬噸，成長率在東亞主要機場排名第二。

國立高雄餐旅大學於2008年獲得「國際航空運輸協會」及「全球旅行公會聯盟」授權成立大中華地區首座訓練中心，其中隸屬觀光學院的「航空暨運輸服務管理系」，主要培育航空公司空、地勤包含空服、航務、運務、票務、訂位及高速鐵路運輸等基層服務及管理儲備人才，不僅專業師資獲得IATA專業認證的比例在全台航運科系中領先群倫。

機場公司董事長林國顯表示，桃園機場第三航廈興建刻正如火如荼展開。高雄餐旅大學培育出許多餐旅與航空產業菁英，機場公司為落實企業核心價值與社會責任，提升機場營運品質，希望借重高餐大寶貴的育才經驗、產學及學術智庫資源，透過雙方實務合作與經驗交流，開拓及培育機場營運、管理及專業服務人才。

高餐大校長陳敦基表示，希望透過與機場公司進行產學合作及人才培育等方面之實踐與深化，結合學界活力創新與業界實務，提升學生職場競爭力及就業力；高餐大航運系主任王穎駿表示，同學在校所學的航空運輸專業知能，未來可以在與機場公司的實習合作下，對於機場行政管理、工程維護、業務企劃、航務管理與航空保安等實務，得到進一步的學習與驗證。