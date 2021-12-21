台南市消防局第2救災救護大隊21日於麻豆區封路辦理火警消防搶救訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於彰化市喬友大樓及高雄市城中城大樓火警造成多人傷亡，台南市政府消防局第2救災救護大隊21日於麻豆區「麻豆戲院綜合大樓」辦理火警消防搶救訓練，因戲院位處鬧區，是消防局首次於麻豆辦理大型封路搶救演練，也吸引附近民眾關注，紛紛向消防人員加油打氣。

消防局表示，本次演練場所「麻豆戲院綜合大樓」已有30年歷史，樓高8層、地下1層，地點位於麻豆興中路鬧區，為了演練，出動人車多達14輛及50餘名消防員，消防局當日上午也請麻豆分局進行雙向封閉，方便辦理消防搶救演習。

第2救災救護大隊表示，演訓內容主要針對高樓人員避難疏散、大量傷病患處置與雲梯車救援及無人機運用進行演練，另協助麻豆戲院進行員工自衛消防編組演練，並提醒附近住戶加強用火、電管理與防範人員縱火等措施。

第2大隊大隊長丁春能表示，南科帶來大量就業人口，附近城鎮大樓建物也日增，高樓災害是必須面對的課題，除了平時的防火防災宣導，更要加強同仁對高樓搶救的應變能力；消防局長李明峯表示，目前全市列管約50家老舊複合建築物，也會陸續辦理演練，以確保民眾生命財產安全。