王力宏被李靚蕾指控對婚姻不忠、召妓、不正當男女關係等，李靚蕾諸多毀滅性指控，還被形容是「蕾神之錘」，而資深狗仔葛斯齊（小葛）多年前曾拍到王力宏召妓，當時一度被質疑真實性，隨著李靚蕾出面指控，也讓葛斯齊成為話題人物，同時，葛斯齊也向媒體透露，還有一位男星是「史上第一渣」，比王力宏還誇張，而葛斯齊也公開該男星的特徵。

葛斯齊在2012年發現王力宏有召妓傾向，不過當時他這則獨家卻被懷疑真實性，直到李靚蕾出面指控，也讓葛斯齊在臉書憶起當年，當時報社不敢打「王力宏」三字，只用「優質偶像」帶過，葛斯齊感嘆：「能做全版報導的也只做了頭題1/4，努力好久建立的線索，埋藏這麼久，當記者最不能接受，就是明明查證清楚的事，卻沒得到認同含糊帶過」。

葛斯齊臉書全文。（圖／取材自葛斯齊臉書）

不過除了王力宏，葛斯齊也透露，還有一位男星是「史上第一渣」，根據《三立新聞網》報導，葛斯齊說，自從王力宏事件爆發後，他收到許多「史上第一渣」男星的爆料，而爆料內容和他拍到的東西，有高達9成5雷同，至於「史上第一渣」男星究竟是何方神聖？葛斯齊則表示，該男星和王力宏一樣都是唱片線，他未婚、專挑社會經驗不夠的年輕女性下手。

葛斯齊認為，現在只差一位受害女性站出來，葛斯齊說，只要有人敢講，他就會揭發，不過，葛斯齊也表示，他不擔心這件事不被揭穿，認為總有一天一定會有人站出來踢爆。