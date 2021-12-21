反制民進黨「竹竹併」 朱立倫推「竹竹苗科技都」。（取自朱立倫臉書）

四大公投結束後，總統蔡英文19日馬上就在官邸召集黨內幹部、派系人士等人開會，達成共識提出《地方制度法》修正草案推動新竹縣市合併，今（21）日送進立法院程序委員會。

對此，國民黨主席朱立倫出招反擊，推動「2026竹竹苗科技都」，現在就啟動籌備！

朱立倫批評民進黨，單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為。他認為，如果前瞻該區域特殊的產業定位與未來發展，更應該直接同時合併竹竹苗地區，將該區作為台灣未來的半導體與科技之都規劃，才能真正帶動區域與國家發展。

因此，朱立倫直言，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃！

另外，朱立倫直也認為，除了竹竹苗區域以外，北北基區域、宜花東區域、中彰投區域、雲嘉區域、台南與高雄屏東，以及外島區域，執政者應該以區域特色、資源分配、財政收支、教育資源、水資源、社會福利等分配及執行面去全面考量，這才是臺灣當前討論國土重規劃的意義所在。

他主張，如果民進黨是真心要討論區域治理與地方發展，那更應該一視同仁地解決除了《地方制度法》外，涉及《財政收支劃分法》及《公共債務法》的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。

朱立倫最後呼籲，從2026竹竹苗科技都開始，「我們做得到！」