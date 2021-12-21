桃園市今天雨下一整天，有輛聯結車行駛在台61線北上42.4公里處時，疑似因為天雨路滑，失控打滑撞上分隔島，所幸駕駛僅頭部擦傷，已緊急送醫治療。
大園警分局表示，53歲的呂姓男子於21日14點20分許，駕駛聯結車行經台61線北上42.4公里處時，疑因天雨路滑，車輛失控打滑撞上分隔島，當場車頭毀損嚴重，呂姓駕駛頭部擦傷緊急送醫治療。
大園警分局說，該輛聯結車因撞上分隔島，車身打橫阻斷交通，警方獲報後立即到場處理、進行交通疏導引導車流。另外，呂姓駕駛酒測值為0，詳細事故原因待後續調查釐清。
桃園市今天雨下一整天，有輛聯結車行駛在台61線北上42.4公里處時，疑似因為天雨路滑，失控打滑撞上分隔島，所幸駕駛僅頭部擦傷，已緊急送醫治療。
大園警分局表示，53歲的呂姓男子於21日14點20分許，駕駛聯結車行經台61線北上42.4公里處時，疑因天雨路滑，車輛失控打滑撞上分隔島，當場車頭毀損嚴重，呂姓駕駛頭部擦傷緊急送醫治療。
大園警分局說，該輛聯結車因撞上分隔島，車身打橫阻斷交通，警方獲報後立即到場處理、進行交通疏導引導車流。另外，呂姓駕駛酒測值為0，詳細事故原因待後續調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。