桃園市今天雨下一整天，有輛聯結車行駛在台61線北上42.4公里處時，疑似因為天雨路滑，失控打滑撞上分隔島，所幸駕駛僅頭部擦傷，已緊急送醫治療。

大園警分局表示，53歲的呂姓男子於21日14點20分許，駕駛聯結車行經台61線北上42.4公里處時，疑因天雨路滑，車輛失控打滑撞上分隔島，當場車頭毀損嚴重，呂姓駕駛頭部擦傷緊急送醫治療。

大園警分局說，該輛聯結車因撞上分隔島，車身打橫阻斷交通，警方獲報後立即到場處理、進行交通疏導引導車流。另外，呂姓駕駛酒測值為0，詳細事故原因待後續調查釐清。