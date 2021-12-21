在內房股彈升的勢頭上，港股周二收漲。目前有越來越多跡象顯示，中國為防止房地產產業硬著陸，將實施更多政策。

周二香港恆生指數收漲226.47點或1.00%，為22971.33點，然仍未收復昨日失去的2萬3000點。國企股(H股)漲98.73點或1.23%，為8141.47點。

中國正尋求防止中國恆大和其它負債累累的開發商的財務危機蔓延出來。中國官方媒體中國證券報的報導，中國正促進大型民營或國營房地產開發商，從陷入困境的開發商手中買下房地產計畫。

內房股彈升。融創中國漲9.5%，綠景中國地產漲12%，新城發展漲9.7%，中國恆大漲2.7%，碧桂園漲3.3%，佳兆業漲3.8%。

短視頻公司嗶哩嗶哩跌4.4%，報357港元；快手跌回漲0.6%。中國以逃稅為由，對網路直播名人薇婭處以罰款，引發人們對新一輪打擊的擔憂。

阿里巴巴跌0.5%，報113.9港元。大和將目標價由188港元調降至165港元，維持買進評級，大和認為阿里過去5年雖然年輕用戶增3倍，但市場競爭激烈仍是最大問題。

小米飆漲4.9%；創辦人雷軍最新透露，下周二將發布小米12新手機。