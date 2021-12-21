日商三菱日聯銀行(MUFG Bank)台北分行宣布與台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑河靜(開曼)等四家台塑企業公司簽署合計約當美金2.08億元(約新台幣60億元)永續連結貸款。此為MUFG Bank首次與同一企業數家公司的跨產業永續發展合作，充分體現ESG精神，建立起與台塑企業致力於跨產業永續發展決心的新里程碑。

台塑企業是世界主要跨國集團之一，全球事業部局涵蓋煉油、石化、化學品、塑膠、鋼鐵、高科技電子、紡織品、運輸、機電工程、醫療與生物科技等領域。在事業經營的同時台塑企業也兼顧環境保護與循環經濟。從非營利組織CDP (前身為Carbon Disclosure Project) 2020評比結果顯示，台塑企業在氣候變遷與用水安全評比均屬全球領先企業，實為可貴。該三年期的貸款遵循ESG精神，以減少環境衝擊為願景，同時結合公司永續發展志向來設定。

MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，我們非常榮幸通過此次成功的永續連結融資進一步深化與台塑企業長期的夥伴關係，並期待我們堅實的夥伴關係能為我們的組織、家園、環境創造更多機會來達成共同的ESG目標，推動台灣的可持續性發展。

MUFG Bank亞太地區ESG融資部門負責人陳可靈表示，此次為多家台塑企業公司提供永續連結融資標誌著台灣企業日益增強的ESG意識及朝永續經營模式轉型的決心。我們非常認同台灣企業對未來世代及環境的使命感，並將運用MUFG Bank在亞太區乃至與全球綿密的金融網路不斷致力於幫助客戶完成應對氣候變遷的相關可持續發展的願景。

MUFG Bank公開承諾在2030年前將在全球範圍累計投資總額高達35兆日圓支持永續相關的融資。截至2021年9月底已完成10.4兆日圓，接近目標金額的30%。今年5月，MUFG Bank宣佈將在2050年達成投融資組合的淨零碳排目標並在2030年實現銀行整體營運的淨零碳排。

MUFG Bank亦參與由聯合國倡議成立的淨零排放銀行聯盟(NZBA)並領導轉型金融的工作小組。目前NZBA已有接近100家金融機構會員，希望能號召全球金融機構一同支持淨零碳排的目標。

三菱日聯銀行（MUFG Bank）是日本最大的商業銀行，擁有覆蓋50多個國家和地區的全球網路。在日本以外，該銀行為世界各地的企業、政府和個人提供廣泛的商業/投資銀行的產品和服務。集團在亞太地區的20個市場開展業務 - 澳大利亞、孟加拉、柬埔寨、中國、香港、印尼、印度、韓國、老撾、馬來西亞、蒙古、緬甸、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國和越南。MUFG Bank也與東南亞一些最知名的銀行（越南工商銀行、泰國大城銀行、菲律賓安全銀行、印尼金融銀行）建立了戰略夥伴關係，進一步擴大了其在整個地區不可取代的網路。

關於MUFG 三菱日聯金融集團是全球領先金融集團之一。集團總部位於東京，經過360年多歷史底蘊，在全球超過50個市場設有近2500家分支機搆。集團擁有超過17萬名員工，提供包含商業銀行、信託銀行、證券、信用卡、消費金融、資產管理和租賃等全方位服務。集團旨在成為全球最值得信賴的金融集團，通過旗下公司之間的密切合作，靈活應對客戶的財務需求服務社會，促進共用和可持續增長，建設一個更美好的世界。集團股票在東京、名古屋和紐約證券交易所交易。

三菱日聯銀行股份有限公司是日本最大的商業銀行，擁有覆蓋50多個國家和地區的全球網路。在日本以外，該銀行為世界各地的企業、政府和個人提供廣泛的商業/投資銀行的產品和服務。集團在亞太地區的20個市場開展業務-澳大利亞、孟加拉、柬埔寨、中國、香港、印尼、印度、韓國、老撾、馬來西亞、蒙古、緬甸、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國和越南。 敝行還與東南亞一些最知名的銀行（越南工商銀行、泰國大城銀行、菲律賓安全銀行、印尼金融銀行）建立了戰略夥伴關係，進一步擴大了其在整個地區不可取代的網路。