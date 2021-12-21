漢翔(2634)為強化電動巴士業務，今日與中興大學簽訂MOU，針對整車控制器的軟體進行開發，在產品開發的同時，也關注人才培育。

中興大學執行各項電動車計畫成果豐碩，於電動大客車整車控制器方面，也具備開發經驗，本次漢翔與中興大學合作整車控制器的相關軟體開發，主要針對行進中的電動巴士，在不同的行駛環境中能保持穩定性，亦能協調整車的配電，用電優化。未來，此套軟體將導入「漢唐一號」電動巴士，提升駕駛效率及乘客的安全性。

台灣智慧電動車及綠能科技協會於今年10月初於台中成立，由國內產官學研界專家所組成，該協會以提升國內電動車及相關整合技術為重心，搭配產學合作及人才培育的精神，將學術研發成果知識化，可作為教育訓練教材、產業諮詢參考及串連國際相關單位，推動台灣的電動車及周邊產業的發展及商機。

漢翔繼今年6月8日與唐榮車輛簽訂共同開發與銷售策略合作協議書後，又於8月12日舉行鋁合金全低地板電動巴士新車型「漢唐一號」國際合作發表會，由唐榮、漢翔等總計10家相關廠商組成CTP(Commercial Taiwan Partnership)聯盟。本次與興大簽訂MOU，再度進行電動巴士策略聯盟，藉重學界的學術研究成果，以電動車電控系統領域為起點，建立長期合作關係，首要合作標的為電動車整車控制器。