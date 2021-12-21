年關將近，加薪議題自然成為企業界必考題，儘管5G拚的辛苦，電信業也紛紛宣布會對員工加薪，繼龍頭中華電(2412)率先宣布明年加薪後，遠傳(4904)今(21)日也表示，也會對員工進行加薪。
電信業自去年開始全力衝刺5G，儘管燒錢，但依舊體恤員工，中華電董事長謝繼茂日前就說，中華電明年已經確定加薪，且幅度會高於軍公教人員調薪幅度，也就是高於4%，另一家電信業者遠傳總經理井琪今也證實，遠傳也會加薪，且事實上，遠傳不僅今年加薪，每年都有固定加薪，目前加計客服人員、員工約5800人。
今年第二季起台灣適逢疫情衝擊，但部分產業反倒是在疫情中業績逆勢向上，首屈一指的就是通訊相關產業，在傳輸量、速度需求更甚以往下，不若其他服務業等備受疫情衝擊。
除通訊產業外，與通訊息息相關的晶片大廠聯發科(2454)執行長蔡力行也在上周宣布，會對員工進行加薪，且幅度不錯。
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