南韓饒舌歌手Ja Mezz 2015年發出第一張單曲出道，他曾參加《中國新說唱》，也多次參加《Show Me The Money》（SMTM），但始終沒有一砲而紅的機會，經過10季演出，他的人氣緩慢上升，沒想到日前卻傳出消息，他不但打女友還會吸毒，女方甚至因為他想不開，讓網友一片譁然。

一名網友自稱是Ja Mezz前女友，她爆料在和Ja Mezz交往期間曾多次打她，「Ja Mezz的真面目，已報警約會暴力和吸毒，去警察局報到已經不是一兩次，下不為例，喜歡以毒蟲、人格垃圾、暴力犯生活就這樣活下去吧。」她在文中附上報警證據，透露Ja Mezz吸食的毒品有大麻和迷幻藥（LSD）。

該名網友表示，她第一次報警後就被Ja Mezz暴打，在交往的過程中，她經常被三字經咒罵，還被丟在地上繼續打，男方還曾情緒失控砸車，一再的暴力行為讓她數度想踏上絕路，「因為太害怕、太對不起了，所以我不敢報警，這是我發神經。」

Ja Mezz遭女友爆料，女方還附上他下跪的照片。(圖/翻攝自dcinside)

如今她選擇站出來揭發Ja Mezz，一方面是希望對方好好振作，另一方面也不願再放過對方，「這裡都會留下紀錄，我也報警了，對方（警方）說會保護我的人身安全。」女方還附上Ja Mezz下跪道歉的照片，證明自己所言不假，從爆料曝光到現在已經2日，Ja Mezz仍神隱沒有任何回應，經紀公司則是表示「正在確認事實」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980