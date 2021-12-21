民進黨國際事務部今舉辦「公投結果分析：影響與意涵」座談會，與會者認為，台灣接下來應該盡快開放福島五縣食品進口，落實與其他國家經貿關係的深化。

座談會由民進黨立委、國際部主任羅致政主持，與談人包含民進黨副秘書長林飛帆、兩岸政策協會理事長譚耀南、遠景基金會執行長賴怡忠，及中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁。

羅致政表示，此次公投為首次公投與選舉分流舉行，公投結果固然重要，然而更重要的是民進黨必須透過公投結果，了解大眾所傳達的訊息，以及此次公投將對政策產生的影響，並引領台灣走向上更穩健的民主道路。

林飛帆表示，這次公投的四項議題與當前蔡政府正在推動的政策息息相關，因此公投結果將攸關我們的政策能否穩健發展，四項議題不光是強化台灣與美國的經貿合作、能源轉型、台灣民主深化等面向。

他說，因此在這次的公投過程中，民進黨舉辦無數場公投說明會等方式與民眾溝通，不僅針對民進黨既有的支持者，更努力向社會各界展開對話，包括新住民、婦女、青年等多元族群，清楚表達民進黨對於四個不同意的看法。

他認為，這也是台灣民主深化的過程，更重要的是，選舉結果展現台灣人民期待深化台灣與國際間的外交經貿合作、實踐能源轉型、也希望在經濟發展與生態保育之間求取平衡；同時，也希望能保有公共政策的理性討論空間。

譚耀南認為，公投結果反映出人民對政策深思熟慮後的想法。但鑒於此次公投首次與大選分流舉行，投票率偏低不意味民眾不在意公共議題，而是部分民眾認為公共政策應回歸立法及行政機關，落實代議制民主。

他說，透過本次公投，台灣向世界宣示自身將以負責任、積極的態度參與國際社會，並遵守國際標準與規則。

他認為，人民透過本次對公眾議題的思辨，向世界與中國證明我們正朝更成熟的民主社會邁進，未來也會強化與美國、歐盟、日本等民主國家的雙邊及多邊經貿關係，並爭取美國、日本及其他CPTPP成員國對於台灣加入CPTPP的支持。

譚耀南表示，台灣接下來應該盡快開放福島五縣食品進口，落實與其他國家經貿關係的深化。

賴怡忠表示，四項公投未通過不盡然等同於民進黨的勝利，僅是反應人民對於當前政策的認可，以及民進黨投入公投說明之回報，可由選前民調不同意比例不斷升高得知。

他說，特別是反萊豬公投結果實則顯示出民眾在中國政治打壓下，支持台美經貿關係進一步深化。而核四重啟、三接遷移公投結果也反應民眾對反核及能源轉型政策的肯定。

另外，由各縣市之公投結果分別觀之，可知民意不盡然與地方政府的政治色彩同調，可作為民眾對於地方政府施政滿意度之參照，以及建立對公共政策獨立思辯的能力。

賴怡忠呼應譚耀南的論點，表示蔡政府應啟動投資貿易談判，並認為公投結果將有助於日本說服台灣人改變對進口福島五縣食品的態度。

郭育仁分析，這次公投國民黨失敗原因有三，一是國民黨針對四大公投所提出的內容皆過於空泛且缺乏科學依據，為反執政黨而反的策略最終無法承受民眾考驗。再者，國民黨內部無法達成共識、缺乏合格的領導者；黨主席朱立倫過於自大，甚至公投後只會指責台灣為民主獨裁，卻不敢對中共大聲、新北市長侯友宜也對公投態度反覆不定。

最後，國民黨與中共關係過於緊密，尤其是公投前國台辦發言人馬曉光對台灣的喊話，更被視為對國民黨行政治指導棋。這些因素使國民黨未來政治路線只會更不理性，與人民脫節也只會造就未來選舉繼續失敗。