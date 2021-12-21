人口高齡化之下，失智症是不容小覷的健康議題。根據2021年全球失智症報告推估，全球約有5500萬名失智症患者，但高達7成5未被診斷，而國內也有逾4成患者尚未診斷，醫師提醒，早期檢測「腦年齡」有助於及早發現失智症風險，透過改變生活型態，可降低未來步入疾病的機會。

2021年全球失智症報告推估，全球約有5500萬名失智症患者，但其中有7成5、相當於4100萬人未被診斷；而國內最新資料顯示，目前失智症診斷率約為5成4，雖然相較於其他國家步算低，但距離「2025年診斷率達7成」的目標仍有不小的成長空間。

台大醫院影像醫學部兼任主治醫師曾文毅指出，失智症早期沒有明顯症狀，難以自我察覺，患者可能經歷20年以上的退化期，確診已經達到不可逆的程度；且目前尚無藥物能夠治癒失智症，只能延緩退化，因此早期發現更是關鍵。

曾文毅提醒，提早檢測「腦年齡」有助於早期發覺失智症風險，在大腦退化前期及早介入，降低未來失智症造成的損害及負擔。他與科技業者聯手開發失智症早期診斷方案，以腦部擴散式磁振造影影像技術為基礎，結合機器學習技術，建立一套非侵入式的腦神經纖維示蹤技術，提供客觀評量腦神經健康情形之服務；依據臨床資料分析，證實可預測失智症及其預後。

在台灣，失智症早期檢查輔助工具已經在健檢機構中實務應用。聯安診所院長鄭乃源表示，相比十年前，台灣失智疾病意識已有顯著提升，藉由檢測工具科技的幫助，能夠早期發現失智症前的認知功能退化跡象，在未達疾病診斷階段前，透過調整生活型態來預防，達到「預防勝於治療」的目標。

鄭乃源分享，一名50歲金融業高階主管長期處於高壓工作環境，經常作息不正常，生活中突然覺得自己變得健忘、決策效率降低，一年前安排全腦神經年齡磁振造影檢查，發現腦神經年齡比實際年齡高出7歲；持續改善飲食、作息等生活型態之下，今年再次接受檢測，腦年齡數據已有改善。