香港立法會選舉落幕，緊接而來的是明年3月的特首選舉。據最新一期《東周刊》專欄「政官莊」披露，政圈近日盛傳74歲的中共全國政協常委陳馮富珍，是特首選戰中國際級「黑馬」，她近日轉趨高調，並於下月出席由前特首董建華牽頭創立的「團結香港基金」演講，動向備受關注。

隨著特首林鄭月娥赴京述職，另一特首熱門人選、全國政協副主席梁振英亦將飛北京，兩人前後腳上京舉動，估計對快將來臨的特首選舉具相當啟示。

該專欄引述資深建制派人士分析，指北京近年主打「國際線」，在國際醫衛界具斡旋經驗，且人脈甚廣的世界衛生組織前總幹事陳馮富珍，無疑能擔當國際橋樑角色，是特首選戰中的國際級「黑馬」。政圈一直視全國政協副主席、前特首董建華有「超然」加持力，碰巧陳馮富珍將於下月7日出席由董建華牽頭創立的「團結香港基金」所舉行的演講。加上陳馮富珍近月忽然在港活躍，多次出席公開活動，早前接受媒體訪問時，被問到會否參選特首時未回應，十分耐人尋味。

有分析指，行政會議召集人陳智思，以及港交所前行政總裁兼全國政協委員李小加，亦是熱門參選人之一。不過，專欄引述消息人士指，林鄭月娥連任行情「轉冷」，不排除她上京述職後，會有重大動向公布。