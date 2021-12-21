吳念真回憶與老友的往事。（羅永銘攝）

金馬影帝陳松勇17日病逝，享壽80歲，靈堂設於他林口家中，吳念真21日前往哀悼，談起老友，他說：「他比我們快樂多了，永遠做他自己，他也不忌諱什麼，出了一點事被人家幹譙，那是他的驕傲，生病了酒也照喝。」至於外界熱議的「私生子」話題，吳念真則表示沒聽說過。一旁與陳松勇認識20多年的友人陳先生也解釋，陳松勇30多年有認了前1位建商之子當乾兒子，應該是因為這樣被誤會，「從未聽聞有私生子的事情，而且我跟他20多年來沒看過楊烈來」。

吳念真除了是陳松勇奪金馬影帝之作《悲情城市》的編劇外，早在1988年就因《大頭仔》與陳松勇結緣，吳念真說，自己比較冷淡，是陳松勇常常開車到他家串門子，曾經帶他兒子吳定謙去吃飯，「陳松勇很喜歡我兒子，常會在我兒子面前學猩猩，也找我兒子一起吃飯，有一次吃飯還帶我兒子去吃羊肉和鱉，他自己吃得很開心，可能他覺得很好吃的，小孩子也會覺得，但我們都不敢吃」。某次葉啟田作秀，陳松勇要吳定謙看他上台，但是距離音箱太近，兒子一直想走，「我太太後來用衛生紙塞住他耳朵，結果被叫他上台，當場問『你用這幹什麼？』我兒子就直接說因為很吵。」

接著提起2人相處點滴，吳念真笑曝陳松勇常覺得自己跟錢有仇，「我有1次寫文案，他問我『你幫人家寫那個多少錢？』我說那個很少，只是幫忙，幾天後收到電視台1個水果禮盒，裡面有10萬的紅包」，之後碰到電視台主管，才知道原來是陳松勇去開罵，說沒有給他適當報酬，陳松勇也常對他說怎麼不去賺錢，勸他要為小孩多存一點錢，「他也說自己以前很苦，現在很不錯，1天花1萬到死都花不完，很臭屁，但很真實」。而陳松勇的告別追思會將於28日早上8點10分在台北第一殯儀館福壽廳舉行，吳念真也將代家屬上台致詞，「站在朋友立場，他們可能需要一個人上去謝謝所有人」。