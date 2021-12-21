高市交通局公布高雄蓬萊高流雙舞台跨年晚會的交通管制範圍。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市2022年有蓬萊高流雙舞台晚會、五月天演唱會及義大焰火等3場跨年活動，交通局預期市區車流量將會增加，為疏解交通壅塞，會場周邊將不提供停車位，12月31日中午12時以後將逐步啟動3階段交通管制，捷運、輕軌、台鐵及周邊公車會加開班次並延長營運時間至凌晨2時，呼籲參加跨年活動的民眾多搭乘公共運輸系統。

交通局表示，高雄蓬萊高流雙舞台跨年晚會周邊自12月31日12時起至2022年1月1日凌晨2時止，依序實施3階段交通管制，管制區內當地居民及商家車輛向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車、接駁車及執行公務車輛外，其他汽機車均禁止進入，且將加強違停拖吊取締。

高雄蓬萊高流雙舞台跨年晚會，交通局公布散場免費接駁車資訊。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

五月天天團將在高雄世運主場館辦跨年演唱會，交通局公布交通運輸資訊。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

此外，跨年夜捷運及輕軌均延長營運時間至1月1日凌晨2時，並視人潮情況加密班次，捷運加密至3.5分鐘1班，輕軌加密至5分鐘1班。台鐵1月1日凌晨0時起亦配合增開北上4班，南下3班，延長營運至凌晨2時30分，民眾可多利用台鐵美術館站轉乘輕軌往返會場。

義大世界888秒跨年焰火秀，交通局公布停車及免費接駁車資訊。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

台鐵1月1日凌晨0時起亦配合增開北上4班，南下3班，延長營運至凌晨2時30分，民眾可多加利用台鐵美術館站轉乘輕軌往返會場；市區公車以行經捷運美麗島站、中央公園站12、77（昌福幹線）、218、紅3（林園幹線）等4線公車配合延後收班至凌晨2時。

此外，左營世運主場館12月25、26、31日及1月1日將有五月天演唱會活動，世運大道管制封閉，12月25、26日及1月1日等3天下午2時至晚間23時30分管制通行；31日則為下午4時至1月1日凌晨2時30分管制通行。YouBike世運大道站暫停營運。

針對義大世界888秒跨年焰火秀，交通局在周邊道路自晚間8時起陸續啟動3階段交通管制措施，原永達技術學院仁武分校及旁邊仁欣莊園設有免費接駁車、臨時停車場及計程車招呼站，前往跨年的民眾最好留意管制資訊，並多搭乘大眾運輸前往。