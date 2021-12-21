在南韓於近日取消行政院政委唐鳳線上演講邀約後，大陸外交部發言人趙立堅今天（21日）主持例行記者會時宣布，大陸外交部副部長樂玉成將於12月23日以視訊方式同韓國外交部第一次官崔鐘建舉行第九次中韓外交部門高級別戰略對話。雙方將就各自對外政策、國際地區形勢、雙邊關係發展等深入交換意見。

南韓方於16日清晨臨時取消行政院政委員唐鳳在當天韓國官方舉行的線上演講邀約，我國外交部嚴正抗議、並批評韓方失禮。

大陸外交部發言人趙立堅。取自新華社

對此，韓國外交部官員今（21）日回應指出，是綜合考量各項條件後做出的決定，強調台韓維持非官方務實交流的基本立場不變。

韓國政府「第四次工業革命委員會」（The 4th Industrial Revolution Committee）於16日舉行「2021第4次工業革命全球政策會議」（The 4th Global Policy Conference on the 4th Industrial Revolution），並且邀請唐鳳在會議上透過連線發表演說。

但在當天清晨7時50分，第四次工業革命委員會臨時電郵通知唐鳳辦公室，表示取消唐鳳的演講邀約，指稱是「考量兩岸關係各層面」，我國外交部隨即召見韓國駐台北代表部代理代表、表達強烈不滿，我駐韓國代表處大使唐殿文也同步向韓方表達嚴正抗議。

針對臨時取消唐鳳的演講邀約，韓聯社報導，韓國外交部官員21日表示，「是綜合考慮各種條件後作出的決定」，強調「韓方與台灣保持非官方務實交流的基本立場不變」。該官員並否認北京介入此事。