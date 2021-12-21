大陸直播帶貨一姐薇婭偷逃稅被重罰，據新京報報導，大陸稅務部門人士透露，除薇婭外，還有部分頭部主播沒有披露，各頭部主播一直在補稅且越查漏洞越大，具體資料無法透露，但已知「數額驚人，至少幾個億」。

據報導，稅務部門內部人士透露，雪梨雖為直播帶貨界第一個被披露偷逃稅的主播，但薇婭等頭部主播也於早前被查，因關聯金額大、影響廣泛，稅務部門派遣專辦組進駐謙尋等頭部主播所在公司進行辦理。

稅務部門人士指稱，各方面商討了公佈其餘頭部主播的恰當時機，具體處罰也不會在同一天公佈。

20日晚間，薇婭微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號已被封。

薇婭偷逃稅被罰，同為頂流主播的李佳琦自然備受關注。根據《每日經濟新聞》報導，20日下午，李佳琦背後公司美腕（上海）網路科技有限公司相關負責人對外表示：「我們老老實實經營，本本分分直播，美腕一切經營正常。」

20日晚間李佳琦的直播照常進行，直播中不少網友表示李佳琦是「全村的希望」，還有不少網友表示李佳琦「挺住」。

另一位頭部主播羅永浩也是眾人關注的焦點。20日下午，羅永浩所屬交個朋友公司回應新浪財經表示，「我們沒有問題」。

20日當天，羅永浩直播間也在全天照常直播，但羅永浩本人並未出現在直播間。