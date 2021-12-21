中華女足今年10月在巴林2022印度女子亞洲盃資格賽，以2連勝收下明年1月亞洲盃女足賽會內賽參賽資格，是中華女足繼2008年、相隔14年再度晉級亞洲盃會內賽，中華足協21日舉辦出征記者會暨國家隊新戰袍發表，宣告此行爭取前進2023年紐西蘭澳洲世界盃女足賽門票的決心。

中華女足隊這次由資深好手「八萬」王湘惠，以及兩個月前在亞洲盃資格賽對巴林一戰有進球紀錄的賴麗琴、亞洲盃資格賽主戰守門員廖汶琪等好手持續參戰，日籍總教練越後和男透露，球隊目前備戰狀態不錯，但大家不敢大意，仍持續專注備戰，由於目前新冠肺炎疫情變異株疫情難測，各國邊境管制嚴格，移地訓練上暫時無法有確定訊息，但預計1月10日出發前往印度。

2022亞洲盃女足賽攸關2023世界盃女足賽參賽資格，由於這屆世界盃女足賽會內賽參賽名額從過去24隊增加到32隊，各洲直接晉級名額也增多，只要這次在印度舉辦的亞洲盃能躋身4強，就能確保前進世界盃，中華足協理事長邱義仁表示：「暌違14年，中華女足隊終於又有機會挑戰踢進世界盃，期許這次出征能帶回好消息，14年也等夠久了！」

王湘惠則說：「上次亞洲盃資格賽全隊同心協力，鼓勵隊友再接再厲，期盼在小組賽順利出線、搶下4強，拿下久違的世界盃會內賽門票。」中華女足上次進軍世界盃會內賽是1991年，當時留下8強成績。

目前中華隊女足隊主要在桃園國體、新北輔大兩地訓練，由於印度衛生環境需要多注意，出發前足協會安排全隊施打黃熱病疫苗，也申請專案為球員爭取接種第3劑新冠肺炎疫苗提升保護力，球員也會做好防疫準備，希望快樂出發、平安回家。