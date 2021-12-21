漢翔（2634）為強化電動巴士業務，21日與中興大學簽訂合作備忘錄（MOU），由漢翔董事長胡開宏和興大校長薛富盛共同簽署。此合作案不僅針對整車控制器的軟體開發及產品開發，也關注人才培育。而台灣智慧電動車及綠能科技協會也派員出席觀禮。

中興大學執行各項電動車計畫成果豐碩，在電動大客車整車控制器方面，也具備開發經驗，漢翔與興大合作整車控制器的相關軟體開發，主要針對行進中的電動巴士，在不同的行駛環境中，能保持穩定性，亦能協調整車的配電及用電優化。未來，此套軟體將導入漢翔與唐榮車輛合作的「漢唐一號」電動巴士，以提升駕駛效率及乘客的安全性。

台灣智慧電動車及綠能科技協會2020年10月12日在台中成立，由國內產官學研界專家所組成，興大校長薛富盛擔任該協會常務理事，此協會以提升國內電動車及相關整合技術為重心，搭配產學合作，及人才培育的精神，將學術研發成果知識化，可作為教育訓練教材、產業諮詢參考，及串連國際相關單位，推動台灣的電動車及周邊產業的發展商機。

漢翔繼今年6月8日與唐榮車輛，簽訂共同開發與銷售策略合作協議書後，8月12日又在翔園，舉行鋁合金全低地板電動巴士新車型「漢唐一號」國際合作發表會，由唐榮、漢翔等總計10家相關廠商組成CTP（Commercial Taiwan Partnership）聯盟。

漢翔21日與興大簽訂MOU之後，可進行電動巴士策略聯盟，期望藉重學界的學術研究成果，以電動車電控系統領域為起點，建立長期合作關係，首要合作標的為電動車整車控制器，期盼雙方能在此合作架構下，深化合作關係，共創多贏。