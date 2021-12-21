上銀科技近年積極拓展醫療機器人市場，基於敦親睦鄰，每年回饋雲林科技工業園區工廠所在地的社區，今（21）日宣布，捐贈一套上銀自行研發的電動沐浴水療系統給雲林教養院。

上銀以旗下上銀科技教育基金會名義，每年捐助新台幣近千萬元給新竹六家國小、雲林莿桐國小與嘉義三和國小三所國小，協助建構英語教學環境與購書。

上銀表示，上銀長期關懷工廠所在地之社區，回饋鄉里協助基層教育發展，2011年為雲林縣莿桐國小裝修圖書館且持續每年捐贈童書，營造良好學習環境。2014年啟動美語教學，由虎尾科技大學協助應用外語系協助，推動外籍教師英語教學，提供國小學童英語教學環境，為2030雙語國家奠基。上銀2021年將上銀自行開發的「電動水療系統」，捐贈給雲林教養院，支持弱勢民眾與照護人員。

上銀指出，上銀秉持「精進人類生命品質的參與者」的經營願景，運用專精的傳動控制技術，進行垂直整合，自主研發一系列的醫療與復健設備；HIWIN下肢復健機器人，以高強度、全自動的訓練系統，增補早期行走復健的設備缺口，提升治療效率。上市以來，因操作簡便、實用性高，市場回饋評價正向。HIWIN內視鏡扶持機器手臂是上銀科技開發的第1支MIT醫療機器手臂，應用在輔助微創手術，全程穩定的影像畫面，以減輕外科醫師疲勞與提升手術的品質與安全，目前應用在消化系外科、胸腔外科與婦產科，具有傷口小、美觀、恢復快，外科醫師也可透過使用機器手臂，延長其執業生涯。上銀機器手臂手術費用僅達文西手術十分之一，也可減輕民眾開刀費用負擔。

上銀指出，衛生福利部「雲林教養院」位於雲林縣斗南鎮，主要服務身心障礙者及弱勢兒童少年，創立73年的資深公立社會福利機構，在12月裝設上銀捐贈的一套先進的「電動水療系統」。主因是雲林教養院所住民有中重度智能障礙者中，部分住民罹患腦性麻痺、肢體退化、關節炎等各種疾病，需長期進行物理治療，以緩解疼痛，延緩退化。有這套「電動水療系統」，可以讓雲林教養院機復健照顧升級、也可擴大服務範疇。

上銀表示，上銀捐贈這套電動水療系統，未來可提供住民的水療SPA服務，促進血液循環、延緩肢體萎縮，甚至舒緩情緒問題，以及提供癌末住民的安寧照護，也讓照護人員輕鬆轉位，防範照護員長期需抱扶住民，所造成職業傷害。