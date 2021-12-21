加強台鐵花東鐵路運輸能量，鐵道局啟動花東鐵路雙軌化計畫，範圍橫跨花蓮到知本站間，總經費達456.27億元，總工程司呂新喜21日表示，估計將在2027年通車。

鐵道局東部工程處副處長夏恒仁說，施工路段在花東地區，雖然部分區域已是雙軌運作（合計約50公里），但花蓮到壽豐、光復到瑞穗、三民到玉里、東里到山里、台東到知本仍還是單軌，需要施工路段約長112公里，將解決南北向鐵軌交會等待時間，並且可互為備援鐵軌，能夠擴充運能、帶動花東觀光發展。

呂新喜指出，原先運能從每小時2、3班次，提升到每小時7、8班次；並且搭乘花蓮到台東段自強號旅客可節省12分鐘，搭乘區間車甚至可少45分鐘的乘車時間。目前從花蓮站到台東站，搭乘區間車約需3小時。

鐵道局指出，2020年8月通過環境影響評估後，行政院於4月核定本花東鐵路雙軌化計畫，以滿足民眾返鄉及觀光需求。此計畫已開始辦理土建及系統機電工程之基本設計，並已完成現地補充測量、地質及管線等調查作業，2022年初即將展開細部設計與施工標發包，預計於年底可進入實質施工階段，目標係於2027年10月全線通車；期間必需維持既有單線之花東線正常營運，故大部分工作需於夜間施工，更要納入邊坡監測、異物入侵等先進之安全防護措施，困難度極高。