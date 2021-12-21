中科是國內最年輕的科學園區，今（21）日歡慶18歲生日舉辦「中科18蛻變再發」園慶音樂會，期許蛻變再發！2021年，中科園區廠商克服了乾旱、疫情、還有國際情勢瞬息萬變的挑戰，共同譜寫中科首度邁向兆元園區的新里程碑！此外，中科招商引資逆勢達標，今年累計至今已核准24件新投資案及6件增資案，投增資金額高達1857.8億元！

中科管理局長許茂新致詞時表示，受惠於積體電路、光電、機械等六大產業營業額同步成長，推升園區今年前10月營業額達到8430.54億元，業績逆勢成長，年成長9.45％，再創歷年同期新高，「2021年中科全年營業額，樂觀期待可以順利突破兆元大關！」

積極推動永續綠色園區，在全球淨零排放與循環經濟的趨勢下，中科積極協助廠商布局未來、放眼國際。多年來持續推動永續綠色園區，成效已初步顯現，截至今年前11月，園區廢棄物再利用率達94.1％，並於台中園區建置零廢化的資源循環再生中心，完成後，園區每年可去化14萬噸的事業廢棄物，減碳約40％。

在輔導廠商推動綠色製程方面，中科累計有37件綠建築標章、1件鑽石級智慧建築標章，其中，台中園區更獲得鑽石級生態社區綠建築標章（EEWH-EC）認證；輔導園區廠商節水方面，歷年製程用水回收率達85％以上，相當於每年省下7.87座石岡壩水庫蓄水量。

中科2021年招商引資在逆勢中成功達標，今年累計已核准24件新投資案及6件增資案，投增資金額高達1857.8億元；在扶植園區產業方面，推動產學合作展現豐碩成果，「加速中部地區生醫產業創新計畫」自108年度開始執行至今，鏈結產學研醫超過124個以上相關單位，帶動廠商投入研發超過1.55億元，並吸引7家生醫新創公司申請進駐中科。

2022年中科管理局將開始推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，運用ICT、AI、5G通訊、大數據等技術，開創產業新藍圖及發展創新服務模式，掌握全球供應鏈重組的先機。

中科管理局今年18歲園慶採音樂會方式，展現科技之外豐厚的人文底蘊，除了音樂演出之外，也結合不同性質的多元表演。首先由惠明樂團為所有現場嘉賓帶來祝福的「普世歡騰」聖誕組曲揭開序幕，在這個感恩的季節裡，期許對於社會公益有拋磚引玉的效果。

此外，東海大學星火熱舞社的精采演出，象徵藉由星火點燃照亮社會的每一處，也代表中科與中部學研單位緊密的合作關係；為豐富演出內容，中科今年特別邀請曾於「國光幫幫忙」、「大學生了沒」等電視節目表演的知名魔術師-魔法甜心李芯穎，帶來一連串與現場來賓互動的魔術表演，引發觀眾熱烈迴響。

中科今年園慶音樂會的壓軸，難得邀請到曾與多位國際級音樂大師合作、並受邀至國外演出的台中市交響樂團擔綱。該樂團致力於推動音樂幸福列車，將音樂帶進社區、學校，希望能將音樂的真、善、美，介紹給廣大的民眾，讓音樂與生活沒有界限。

該團的菁英團員知名女高音傅孟倩、留德歌劇院男高音鄭又瑄與留德長笛演奏家蕭愉潔等人，今日在中科園慶帶來韋瓦第四季春、Mozart魔笛夜后、我的太陽、海頓63號交響曲、威爾第茶花女、長笛演奏家皮耶左拉遺忘、艾爾加愛的禮讚等諸多古典經典曲目，共同祝賀中科18歲生日快樂，給與會貴賓一場難忘的音樂饗宴。