近日一輛神秘坦克被印尼鑽油平台工人發現漂浮在印尼附近的納土納海面上，印尼軍方承認確有此事，並稱經過幾次嘗試仍未能成功攔截此一滿是銹斑的巨大漂浮物體，亦不清楚其確實來源。陸媒認為，這樣的大型坦克漂浮在大海上的確極其怪異，美國海狼級核潛艦康乃狄克號在海下遭嚴重撞擊，有可能與這輛幽靈坦克有關。

俄媒《今日俄羅斯》（RT）報導稱，這一神秘漂浮物的照片在上周出現在了印尼的社交媒體上，照片是由在南海西南納土納海域上印尼石油鑽井平台上工作的工人拍攝的。納土納海位於南海最南端的一塊淺海，一部分是在印尼的領海內。

南海西南的納土納海域的印尼石油鑽井平台工人發現一輛銹跡跡斑斑的漂浮坦克，印尼海警船獲報後前往察看。（圖／網路）

報導稱，畫面中的幽靈坦克看起來銹跡斑斑，外部設備看來沒有損傷，還包括一個外掛油箱和一根拖繩。另一張圖片則顯示的是一艘拖船正在試圖打撈漂浮在海上上的幽靈坦克，但是由於現場波濤洶湧，拖船未能成功將其打撈出水。

報導指出，印尼軍方隨後證實這一離奇事件，印尼一名少校賈姆雷告訴媒體說，有關在海上發現「類似坦克的物體」的報導是真的，但「它沒有構成威脅」。該官員表示，這一坦克形狀的物體屬於當地一家石油天然氣公司，從一個海上鑽井平台上被沖走了。

美軍康乃狄克號核潛艦在水下遭不明物體撞擊受損，至今仍未公布撞擊的詳細情況。圖為船艏受損後的康乃狄克號。（圖／推特@hub403）

不過此一說法卻遭到印尼海軍上將維佐約諾否定，他表示，這輛坦克的性質和來源還不清楚，印尼海軍仍在尋找這輛漂浮坦克。有關情況必須進行更深入的分析才能確定，目印尼海軍還在海面上尋找它的下落。

陸媒《騰訊網》則指出，海上幽靈坦克被發現後，印尼海警部隊曾出動前往觀察，確認坦克上沒有人，而且車體完整，但仍對其來源毫無所知。

南海漂浮幽靈坦克外型很像是泰國陸軍使用的美製輕型坦克。（圖／網路）

報導說，若從坦克外形觀察，很像是泰國陸軍裝備的美國凱迪拉克公司生產的魟式輕型坦克，應該報廢後被當做人工礁石丟下海裡的，但因密封太緊而飄浮起來。而先前泰國曾將購自中國、美國的部分坦克進行退役，扔進海裡做人工礁石，但報廢坦克為何能從泰國海上漂到這麼遠的地方也令人起疑。甚至讓人懷疑這個報廢坦克跑到印尼在南海石油鑽井平台附近，也有可能是撞壞美國潛艇的元兇。