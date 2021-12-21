「圍棋女孩」俞俐均擁有優秀棋藝與清麗顏值，剛嶄露頭角時常被人冠以「小黑嘉嘉」稱號，其實俞俐均是沒混血的純台灣少女，從小就看得出是美人胚子的她，成年後身形修長亭亭玉立，更顯得氣質清新脫俗；她昨(20)日在社群發文說，這次混雙賽蠻好玩的，但「隊友應該被我的棋搞的心臟快停止了吧(笑)」，很享受跨年封關前的配對賽事。

俞俐均昨(20)日在她的臉書及IG發文說：「很久沒有下混雙賽了，隊友應該被我的棋搞的心臟快停止了吧(大笑)」並說「這次混雙滿好玩的～就是辛苦隊友了，我也是。」圍棋賽平等對局多是黑棋先落子，男女混雙配對賽則加上「女士優先」後輪流落子，通常男女棋手實力稍有落差，正如同其他運動的混雙賽一樣，女子選手的發揮可能直接影響棋局輸贏。

「圍棋甜心」俞俐均是繼黑嘉嘉之後，台灣圍棋界又一位氣質清新的美女圍棋士，她是1999年出生，年僅22歲，4歲第一次接觸圍棋、9歲決心成為職業棋士，13歲時即成為台灣第一位女子業餘七段棋士，15歲便通過職業賽事檢定成為一名職業棋士，並在2020年奪下女子最強圍棋戰冠軍，顏值及實力都備受圍棋界圈內圈外矚目。

說起「小黑嘉嘉」這個稱號，或許有人覺得兩人神韻相似，有人則覺得各有特色，但她們脫俗的氣質確實都讓人眼睛一亮，俞俐均純台系正妹的美貌，絲毫不讓黑嘉嘉專美於前，而且是黑嘉嘉的正牌「同門師妹」。俞俐均幼時學棋就可愛非常，被助教大姊姊以《亂馬1/2》的角色「珊璞」稱呼她，可見從小就看出有顏值無雙的潛力。

俞俐均受訪時曾透露：「我就是個正常的22歲女生，除了很愛下圍棋，其他時候我都和一般女生一樣啊」，很多人以為俞俐均的生活只有下棋，「沒有比賽和練習的時候，我也很喜歡逛街買東西，或吃好吃的東西呀，我平常也會運動，有時間的話也會去爬爬山，或上健身房，真的不是人生只有下棋啦！」