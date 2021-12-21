元宇宙議題今年在科技界引起熱議，遠傳電信今日成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，積極組隊共創元宇宙，透過遠傳長期深耕「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、資安、雲端、能源、車經濟等核心能力，號召新創團隊加入，聚焦在消費者應用與企業客戶兩大解決方案，搶佔虛擬經濟商機。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳身為數位轉型的標竿企業，很早就深耕大數據、人工智慧、物聯網、和雲端等技術的應用，並佈建了世界第一的5G網路，成為我們投入元宇宙應用的重要基礎。元宇宙是3D的虛擬世界，如同實體世界的數位分身，人們透過AR／VR等人機界面，可以從事社交、商業、金融、娛樂遊戲等活動，感受沉浸式的體驗，甚至還可以超越在實體世界中的一些限制，譬如，空間距離和速度，所以虛擬世界必須和實體世界互補互融。遠傳自去年推出了『遠傳心生活』這個行動生活圈的平台，將結合來自不同領域的創新能量，加速開發元宇宙的應用場景，我們可以期待元宇宙將成為5G的『殺手級應用』。

元宇宙讓人們能以數位分身的方式在虛擬世界互動，需仰賴可高速傳輸巨量數據的低延遲網路，才能成就更沉浸、真實的虛擬體驗。遠傳擁有國際行動網路調查權威Opensignal認證的「世界第一」5G網速，提供元宇宙發展最有力的條件！

此外，遠傳旗下橫跨雲端、能源、影音、電商、資安等產業的豐富資源，以及「5G大人物」強大技術團隊、專業的業務與行銷能力、遠東集團資源，將提供新創團隊各種開發工具、系統、導師、場域驗證以及商轉的能量，縮短「嘗試錯誤」（trial and error）的摸索期。新創團隊則可借力遠傳的行銷業務資源，獲得參與大型專案的機會，逐步累積商譽，共同迎接元宇宙帶來的虛擬經濟新時代。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，為解決當前新創團隊備戰元宇宙商機的種種挑戰，『遠傳5G元宇宙加速器』依託『遠傳心生活共創平台』與『遠傳大人物生態圈』兩大共創計畫，提供數百位橫跨『大人物』與雲計算技術的專家支援，協助新創盡早驗證元宇宙的商業價值、增加企業商機擴展能力、以及打造合乎資安要求的企業級應用。同時我們會嚴選新創戰略夥伴，歡迎各大優質創投平台、孵化器／加速器引薦，也期待新創團隊毛遂自薦。