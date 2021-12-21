開放日本核食？陳吉仲：全球只剩台灣和對岸還沒調整相關政策

隨著4大公投落幕，核食話題再上討論桌，農委會主委陳吉仲表示，現在開放的日本食品100％安全，未來要開放的也是以國際標準、科學根據來確保食安，「全球只剩台灣和對岸還沒調整相關政策。」

近日核食進口問題熱議，陳吉仲上午受邀出席「春臨屏東，小米嚴選，啊~多麼甜的蓮霧」活動表示，2011年3月起檢測的17萬多件日本食品，當中沒有一件有輻射殘留食品進來，從日方與我方所掌控的數據顯示，輻射都在大幅度衰退中。

下午陳吉仲出席「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮時表示，311福島核災後我針對福島周圍5縣市9大食品採取禁止輸入，邊境檢測一方面做到食品零輻射輸入，即使殘留量合格也未允許進口，可以說現在開放的日本食品100％安全，未來開放的也是以國際標準、科學根據來確保國人食安，「全世界只剩台灣和中國大陸還沒調整政策。」

外界建議參考韓國模式將農漁產品部分解禁，陳吉仲說，韓國做法是針對高風險產品，例如水產品、菇類等輻射殘留較高食品，很多國家調整方向是以輻射高風險為主，而非區域管制，再次強調「除了中國大陸和台灣，其他國家都有調整這樣的措施」。