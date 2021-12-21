金管會今（21）日公布2022年間檢查重點，依據4大面向挑選出98項各業別應加強關注項目，其中，將以金融消費者保護／金融友善服務／公平待客、資安管理及個資保護、公司治理與風險管理等3大類，列為首要檢查關注重點。

檢查局表示，明年的金檢重點為參酌7月公布的「金融檢查指導原則」提出的抓大放小及風險為基礎等原則、今年公布的法規、主要監理重點及檢查局實際檢查結果，並因應整體金融市場發展及外界關注議題，挑選各業別應加強關注項目共98項。

而明年金檢的各業別檢查重點，將依「金管會監理重點、外界關注議題及業者重要業務發展」、「其他跨（多）業別共通項目」、「各業別其他新增項目」及「各業別其他原有項目」等4面向，分別列有31項、32項、14項及21項。

其中，監理重點、外界關注議題及業者重要業務發展的相關檢查重點，可分為7大類，包括金融消費者保護／金融友善服務／公平待客原則10項、資安管理及個資保護9項、數位金融業務4項，不動產授信查核、中國大陸暴險管理各3項、投信基金及全委帳戶的利益衝突防範及投資流程控管、永續金融／綠色金融各1項。

其他跨（多）業別共通項目，包括公司治理情形、整體及各類風險管理機制，防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形、法遵制度落實情況等4項，其中風險管理機制涵蓋投資與交易室、流動性、創投與私募基金等。

各業別其他新增項目主要包括金控轉投資事業管理、國銀業務操作及轉投資事業管理、信合社內稽運作、券商內部人員管理及受託買賣外國有價證券、證投信的境內外基金及ETF資訊接露及銷售機構支付通路報酬、壽險業保單行銷管理及銷售風險控管機制、產險保單行銷管理及招攬收費核保與理賠作業等。