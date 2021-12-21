「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）報導，專家認為，阿拉伯聯合大公國（阿聯）先前之所以退出與美國的F-35戰機採購談判，一方面是美國的附加條件過多，另一方面是其有意降低對美國軍事能力的依賴，「阿聯人有錢，但不愚蠢」。

在與華盛頓政府的談判陷入僵局、且確定向法國購買80架「飆風」（Rafale）戰機下，阿聯14日表示，已退出總價高達230億美元（約6400億元）的軍購案談判，該案包含50架F-35戰機、18架MQ-9B無人機、各式彈藥等先進武器。

導致談判破裂的原因除中國大陸5G技術問題外，前英國駐敘利亞大使福特（Peter Ford）透露，美國還提出其他「傲慢」的附加條件，包括限制F-35戰機的部分功能，使其不會削弱以色列於中東區域的軍事優勢。

福特表示，這為「有錢但不愚蠢」的阿聯人提供良好藉口，讓其能夠光明正大地退出談判，因為無人機在現代戰爭中的角色愈來愈關鍵，讓阿聯不希望在有人戰機項目中花費過多預算；另外，在美國撤離阿富汗後，阿聯可能認為不應完全依賴美國，希望藉暫時退出軍購案，與伊朗保持某種程度的緩和關係。

政治評論家拉薩爾（Dan Lazare）則指出，美國目前面臨「過度擴張」的問題，因為該國理論上有能力在全球範圍進行2場主要戰爭，但卻出現了3個潛在戰場，即包括南海和台灣海峽的西太平洋、黑海與周邊區域的東歐，以及波斯灣區域。

拉薩爾表示，美國難以繼續掌控全球，讓部分國家開始尋找「替代方案」，如印度和印尼與俄羅斯接觸、伊朗和尼加拉瓜與中國大陸結盟等。他認為，阿聯不會完全取消對美國的F-35採購案，但其舉動證明美國於中東地區的地位已發生明確變化。