台中新興重劃區特別多，以及重大建設陸續啟動，但土地徵收問題紛爭卻不斷，屢上新聞版面，因此，行政院中部聯合服務中心與中台灣不動產估價師公會今（21）日在台中共同舉辦土地正義研討會，探討如何踐行「協議價購」程序，由台灣智庫城市與區域治理中心研究員蔡美華主持，吸引超過300位關心此議題的產官學界與民眾熱情參與，現場座無虛席。

主辦單位-行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，土地徵收條例自民國100年12月13日經由立法院三讀通過修法至今，正逢滿十周年，當年政府修法最大的要旨在於「市價」徵收，以及強制徵收必須符合公益性、必要性及正當性三大要件，這些變革都是她在NGO組織「台灣農村陣線」擔任秘書長兼發言人時的訴求與主張。過去，她與許多被迫拆遷的農民一起走向街頭、守夜行動，目的就是希望台灣這片土地，能夠有著更多的關懷與正義，因為土地對很多人而言是情感，並非商品。

因此，蔡培慧強調，需用土地人為了公共利益，需要取得人民的財產時，態度上是否能更為謙卑、更有同理心，尤其是否放下身段，盡其所能與土地所有權人，進行實質的協議價購，是她長期以來所追求的核心價值。

另一個主辦單位-中台灣不動產估價師公會理事長黃昭閔表示，土地徵收條例立法精神強調「徵收是最後、最不得已的手段」，極力鼓勵先行「協議價購」，但過去以來，政府所鼓勵的協議價購徒具形式，根本沒有進行所謂的實質「協商會議」， 雖從101年開始從公告現值改成「市價」徵收。但協議價購過程仍爭議不斷，因此，黃昭閔提出了「雙方立場要對等」、「估價師角色要超然」、「協議價格要透明」、「徵收程序要正義」、「需用土地人身段要柔軟」等五大具體建議，希望能讓土地徵收制度更為與時俱進。

逢甲大學土地管理學系主任辛年豐認為，現階段協議價購價格缺乏彈性，應該明確規範不動產估價師所估出的價格供參考，並授予行政機關對於價格有相當的裁量空間，並強化協議價格的救濟機制，精進協議價購各項機制。

台中市不動產仲介公會理事長吳本源分享不動產交易過程中，不動產經紀人員如何協助買賣雙方，扮演價格媒合的關鍵角色，建議需用土地人可以善用不動產仲介經紀業，在協議價購過程中協助價格磋商。

台灣智庫城市與區域治理中心研究員蔡美華表示，台中市近年許多公共工程道路開闢，看似在協議價購過程順利取得，但仍有許多問題令外界一頭霧水，包括大智路打通，為何從林佳龍前市長時代3億多，到盧秀燕市長補償費提高到7億多，至今市政府並未給予明確說明，導致近期的市政路打通工程地主才會要求比照辦理。

蔡美華認為，協議價購過程如能公開透明，可以避免許多爭議，並節省社會資源無謂的浪費，市政府的立場也必須清楚，不應將負責強制徵收價格審議的地評會或預審小組委員，來決定協議的價格，這樣都是角色混淆，導果為因程序不正義的作法，呼籲台中市政府應該要檢討這些違背土徵條例精神的作法，做到真正保障人民的財產權。