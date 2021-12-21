冬至除了吃湯圓添福添壽外，國際天星風水命理專家邱彥龍也提醒，今年覺得很不順的人，可以把握冬至後7天內做心靈打掃或住家環境整理，甚至於健檢，都可以幫自己改運。另外，12月21日到1月5日冬至節令，虎、猴、蛇三生肖受財神眷顧，財運最旺。

邱彥龍老師表示，12月21日下午23:59分進入冬至，易經．復卦有云：「反復其道，七日來復。」意思就是，過了今天後陽氣即將到來，冬至後七天內，是轉運的好時機，2021辛丑牛年感覺不順遂的人，可以趁這七天替自己來一個「運勢大掃除」，例如打掃心靈、整理屋宅環境、改變居所或體檢健康等，然後在12月29日當天，早點起床迎接日出曙光，並且對著太陽許願，來年即可順心如意。

邱彥龍老師強調，2021年的冬至，太陽落入家庭宮，意喻眾人2022年只要家和就萬事興，最近王力宏事件大家應該體會更深，只要家庭維持住幸福美滿，福氣、財運就會跟著旺，2022年的運勢也會更好。

另外，邱彥龍老師也指出，12月21日到1月5日受到財神眷顧，屬虎、猴、蛇等三個生肖的人，有未來財可以期待，且過去內心累積許久的壓力也可以在這段時間得到釋放，事業、財運、家庭狀況都將好轉。

▍第三名：蛇

屬蛇的朋友，把握這段時間在你的事業上下功夫，可以增加智慧與貴人，善用時間找出路或安排研習，儘量提升自己第二、第三專長，正財絕對會比投資財更旺，有機會把名氣拓展開來，運勢紅紅火火。

▍第二名：猴

屬猴的朋友，這段時間第六感超強，有心想事成的氣勢，會有神來一筆的靈感進到你的腦中，只要積極行動拓展工作，貴人、財運都將跟隨著你，事業受到超級旺的運勢加持。

▍第一名：虎

屬虎的朋友，這段時間偏財跟事業運特別強，思維邏輯非常清晰，靠著言語、行銷、傳播、溝通、知識跟行動，可以得到很棒的財富，但記得見好就收，幸運之神會與你同在，掌握好時機爆富。