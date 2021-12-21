涉地下匯兌3年來經手4億 華耀通運負責人遭搜索約談 17:172021/12/21 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢調獲報，從事兩岸物流運輸的華耀通運有限公司負責人王俊祥，涉嫌經營地下匯兌業務，估計3年多來經手逾4億元，違反《銀行法》。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢調獲報，從事兩岸物流運輸的華耀通運有限公司負責人王俊祥，涉嫌經營地下匯兌業務，估計3年多來經手逾4億元，違反《銀行法》。台北地檢署21日指揮新北市調查處兵分4路搜索及約談王俊祥3人，移送台北地檢署複訊。預料檢察官訊後將諭令交保。 新北市調查處獲報，2017年至2020年間，華耀通運涉嫌私下經營地下匯兌業務，提供台灣及大陸地區的銀行帳戶，供客戶進行人民幣及台幣的地下匯兌，總匯兌金額逾4億元。 遭官方關切 兩岸人文名家論壇台灣場喊卡 建校120周年 公館國小新圖書館啟用 #華耀 #通運 #地下匯兌 #兩岸 #獲報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華上生醫獲第18屆國家新創獎 10:042021/12/17 財經 疫後外賣喊燒 飯店搏業績 加賣冷凍年菜 04:102021/12/19 財經要聞 呂秀蓮喊話修公投法 學者籲放寬不在籍投票 15:432021/12/19 政治 高捷黃線小港林園線 明年底動工 04:102021/12/21 財經要聞 香港立法會選舉建制派近乎全勝 趙春山：一國兩制成「一國一點多制」 15:072021/12/21 兩岸 遭重罰34.37億！SOHO中國：誠懇接受 堅決落實 12:542021/12/18 兩岸 華為遭殺剩半條命！任正非曝跟老美對幹 大陸唯一武器 18:362021/12/18 財經 苗栗縣政府頭份社服中心及公設民營託嬰中心啟用 17:302021/12/20 寶島 2台灣人在越南運600公斤毒品遭逮 當地法院一審判死刑 20:502021/12/17 社會 「蕾神之錘」完勝「宏慌之力」李靚蕾61小時重擊王力宏全紀錄 18:182021/12/20 娛樂 美軍抗中計畫引眾怒 國會直接「砍掉重練」 07:012021/12/17 軍事 社會熱門新聞 李靚蕾與王力宏停戰後 名律師曝：下一步要這樣走 - 社會 天兵凌晨站哨丟下10發子彈 帶嫩女友進營區幽會2hr下場曝 - 社會 金錢糾紛引殺機 蛇蠍女逼男吐房產凌虐致死 無罪逆轉判11年 - 社會 貨櫃車超出限高門卡住 台鐵屏東潮州至南州列車停駛 - 社會 全台首例！偷用2台大醫科生榜單打廣告 補教班主任慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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