檢調獲報，從事兩岸物流運輸的華耀通運有限公司負責人王俊祥，涉嫌經營地下匯兌業務，估計3年多來經手逾4億元，違反《銀行法》。台北地檢署21日指揮新北市調查處兵分4路搜索及約談王俊祥3人，移送台北地檢署複訊。預料檢察官訊後將諭令交保。

新北市調查處獲報，2017年至2020年間，華耀通運涉嫌私下經營地下匯兌業務，提供台灣及大陸地區的銀行帳戶，供客戶進行人民幣及台幣的地下匯兌，總匯兌金額逾4億元。