繼2020國泰夯棒球林子偉棒球教室後，國泰金控今年再度邀請到旅美好手林子偉、張育成以及林凱威一起擔任一日棒球教練，21日前進台灣青少棒勁旅新竹關西國中、關西國小舉辦「國泰希望種子棒球教室」，球星們除了親自指導小球員們投打守備的技巧外，也結合自身旅外的寶貴經驗，鼓勵在場球員們在逐夢過程中能夠帶著永不放棄的精神努力，活動適逢冬至，球員們更特別準備湯圓給小球員暖心暖胃。

經過一整天豐富的訓練課程與相處，也讓林子偉、張育成及林凱威三人直呼彷彿回到小時候打球的時光，他們也分享，很開心能夠與年輕小球員互動，在回饋基層的同時其實也提醒自己莫忘打球的初心，不管今年球季的表現如何，都期許下一個賽季可以健健康康的帶著滿滿的正向能量努力拚下好成績。

對於與張育成合作擔任一日教練，林子偉表示非常開心能夠與張育成搭檔，一起將自己所學回饋基層，希望經過這一天的訓練，小球員們能有所收穫，也期許未來有更多的球星投入基層棒球教學，將這份精神傳承下去，讓台灣棒球迎向更美好的未來。張育成表示，出門前設定了很多目標，主要就是希望小球員們能多提問，今天很開心目標達成了，小球員們在快樂中學習，也都很願意詢問。被小球員們稱「最帥的教練」的林凱威分享，很開心看到球員們認真投入練習，也希望大家能帶著這樣的精神迎接以後的訓練，隨時做好準備，等待機會來臨。

為提升學生棒球訓練環境，國泰金控的棒球精進計畫亦捐贈關西國中、關西國小球具，期許小球員能在更好的環境下精進球技，勇敢踏實的追逐屬於他們的棒球夢，接下來還有兩場相關活動，27日張育成、劉致榮、宋家豪、王柏融、吳念庭前往新北市鶯歌工商，透過「成長茁壯_我的棒球故事樹」分享，28日宋家豪、吳念庭、李灝宇再到桃園私立少年之家參與「斜槓畫世代 公益關懷座談」。

能勝任內外野多個守備位置，在守備上徹底扮演好工具人的角色的林子偉，指導小球員。（國泰金控提供）

效力於美職克里夫蘭守護者，在今年球季繳出0.228打擊率，39分打點成績單的張育成，為小球員進行解說。（國泰金控提供）