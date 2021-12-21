2022九合一縣市長選舉時間逐漸趨近，各縣市長任內政績牽動能否連任，近期開始受到矚目，據媒體今(21日)公布雲林縣長張麗善最新民調結果顯示，張麗善就任3年以來，縣民對整體施政滿意度高達6成6，且滿意明顯要高於不滿意。此外，雲林人最關心的3件事，依高低分別為「經濟發展」、「社會福利」、「工作就業」。

據《ETtoday新聞雲》今(21日)公布雲林縣長最新民調顯示，大多數（66.0%）縣民對於雲林縣長張麗善執政近三年的整體表現表示滿意（非常滿意25.3%、還算滿意40.7%）；而26.9%表示不滿意（不太滿意19.8%、非常不滿意7.1%）。

此外，對於近三年來雲林縣政府團隊的整體表現，有67.8%縣民感到滿意（非常滿意20.5%、還算滿意47.3%）；而27.0%感到不滿意（不太滿意21.9%、非常不滿意5.1%）。

值得注意的是，因新冠肺炎疫情肆虐全球，變種病毒再現，縣民對縣府的防疫評價又是如何？《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，縣府於今年6月實施縣內企業普篩及移工防疫照顧，並就傳統市場及夜市人流群聚偵測。調查發現，高達75.9%縣民滿意縣府團隊的防疫表現 （非常滿意29.1%、還算滿意46.8%）；而16.9%認為不滿意（不太滿意11.1%、非常不滿意5.8%）。

最後，民調也調查，雲林縣民最在意的縣政議題：佔比最高的為「經濟發展」，達42.3%，第二至五名分別為「社會福利」（35.7%）、「工作就業」（33.3%）、「空氣品質」（28.6%）與「房價問題」（23.3%）。