升級版殲-15艦載戰機

中方海軍即將擁有嶄新的003型航母，由於它將安裝電磁彈射器，未來可方便艦載戰機起飛。

據《富比士》（Forbes）雜誌網20日報導，究竟哪些戰機會登上003型航母，如今已日益明確。首先最可能的，就是升級版殲-15。排水量約1萬公噸的003型航母在打造最後階段，中方為了讓它的戰力能與美國航母匹敵，也在研製俗稱殲-35、殲-31，或是殲-21的FC-31隱形艦載戰機。

此外，加上空警-600預警機，還有直-20F反潛直升機，將賦予003型航母航空聯隊隱形打擊，戰鬥管理和反潛等能力。而FC-31大約相當於美國海軍的F-35C、空警-600相當於E-2D，而直-20F則相當於MH-60R。

然而，無論是FC-31，空警-600或直-20F都真的很新，目前還不清楚，它們夠不夠成熟，或是否有足夠的數量與訓練有素的駕駛，能立即裝備003型航母。分析指出，初期上003型航母的，可能是已裝備解放軍前兩艘航母「遼寧」和「山東」艦的殲-15，直-18和直-9直升機。

殲-15艦載戰機

中方海軍既有的約50架殲-15缺乏特殊前起落架，無法從003型航母起飛。也因此，瀋飛開發了有特製前起落架的新版殲-15，也就是所謂的殲-15T。

殲-15T首度在去年底亮相，而瀋飛這個月又提供了更多細節。除了新型前起落架外，還將翼尖掛架從原本的倒L型改為一字型，以搭載新型飛彈。此外，它座艙前的紅外線搜索與追蹤系統，以及前緣機翼也出現變化，而這可能意味航空電子系統有所改良，如加裝了機翼前緣雷達等。

至於另一項重大的改變，就是雷達，升級版殲-15機似乎換裝了先進的「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）系統。

另一方面，殲-15T很可能已減重。分析認為，這是關鍵。殲-15光是空機就重達19噸，嚴重限制了可搭載的燃油量和武器類型。在「遼寧」或「山東」艦起降的殲-15機翼下幾乎總是掛載著幾枚小型空對空飛彈。

而殲-15 T靠彈射器起飛，最大重量可達36噸。以複合材料取代金屬零組件，將進一步減少戰機空重，並可能意味著可載更多彈藥。分析認為，殲-15T是已歷經時間驗證的改良版艦載戰機，和嶄新的版本不同，應該較容易生產，並與中方海軍的軍力架構整合。至於對目前的殲-15駕駛來說，也更容易上手。