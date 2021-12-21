國立台東大學與飯店業者合作透過綠色餐飲認證計畫協助採購行銷鳳梨釋迦、米、蔬菜等友善環境農產品。

國立台東大學與飯店業者合作透過綠色餐飲認證計畫協助採購行銷鳳梨釋迦、米、蔬菜等友善環境農產品。

國立台東大學與飯店業者合作透過綠色餐飲認證計畫協助採購行銷鳳梨釋迦、米、蔬菜等友善環境農產品。

國立台東大學與飯店業者合作透過綠色餐飲認證計畫協助採購行銷鳳梨釋迦、米、蔬菜等友善環境農產品。

國立台東大學與飯店業者合作透過綠色餐飲認證計畫協助採購行銷鳳梨釋迦、米、蔬菜等友善環境農產品。

台東有機及友善耕作面積約2000公頃，主要以稻米為主，而釋迦面積則不到20公頃，受到中國大陸禁止台釋迦衝擊，有9成外銷的鳳梨釋迦轉為內銷，連帶的影響原本內銷的友善耕作鳳梨釋迦拍賣價格，國立台東大學與飯店業者合作透過綠色餐飲認證計畫協助採購行銷鳳梨釋迦、米、蔬菜等友善環境農產品。

「釋迦好吃，台東讚啦！」農民、觀光飯店業者齊聚一堂，大力推銷友善耕種的鳳梨釋迦。由於釋迦常見介殼蟲、炭疽病等病蟲害，農民多半以農藥防治，若採用無農藥、化肥的友善種植方式，價格多了1倍，但成本增加許多，因此全台東5000多公頃的釋迦園，僅有不到20公頃的友善或有機耕種釋迦。

友善或有機耕種釋迦市售價格遠高於一般慣行釋迦，然而受到中國禁運釋迦，大量鳳梨釋迦轉為內銷，同樣連帶衝擊送至北農拍賣的友善鳳梨釋迦價格。友善耕作釋迦農民賴正芳指出，由於釋迦量太大了，因此更需要再拓展其他的通路，「我的釋迦完全單純進拍賣市場，今年卻受到非常大的影響」。

台東大學友善環境農漁推廣中心與台東多家飯店合作，在推動綠色餐飲認證中鼓勵飯店業者協助採購行銷鳳梨釋迦、蔬菜、小米、紅藜等友善環境農產品。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，「遊客非常喜愛友善農產品！客人用餐時知道所吃的水果是有機種植，都會瘋狂地吃」，飯店是台東的門戶，希望所有的客人都可以吃到最在地的有機蔬菜水果。

台東大學指出，過去鳳梨釋迦銷往中國因價格好，農民多半不願轉型做友善環境種植方式，但如今危機就是轉機，將持續輔導農民轉友善耕作，做出釋迦的市場區隔。