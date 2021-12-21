純網路保險公司終於開放了。金管會21日宣布，將開放首批台灣純網路保險公司申設，預計2022年11月開放申請，2023年4月公布核准名單，保險局長施瓊華表示，並沒有預設家數限制，但業者要提出可行的營運方案及合格股東名單。

金管會預估，純網路產險最低實收資本額10億元，以一年期或短期保單為主，如共享運具、外送平台等碎片型商品；純網路壽險最低資本則維持20億元，以保障型商品為主，將限制保障年期，如定期壽險、傷害險及健康險，資金以中、短期運用為主。

同時，金融機構對純網路保險公司認股應達40％以上，且至少有一家是保險公司或設有保險子公司的金控公司認股超過25％。純網保負責人及大股東都要誠信正直，符合相關條件，並承諾增資。

金融科技業者，如大數據分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業、租賃平台等，可在提出成功業務經營模式送審。

國內已有22家壽險公司，2020年總保費收入3.16兆元；產險業不含再保公司則有19家產險公司，產險業2020年有1881億元的簽單保費。

保險局指出國內現有產、壽險業者面臨四大問題，一是保險商品同質性高、缺乏研發創新商品；二是傳通中介通路主導，追求大量保費，不利推展保障型商品；三是通路偏好銷售儲蓄險及投資型商品；四是僅七成國人投保人壽保險，平均保額偏低、保障不足。

保險業雖有網路投保或電子商務，但保險局同樣認為有三大問題，一是商品同質性高；二是缺乏保障型商品；三是缺乏研發創新商品。

保險局表示，針對共享經濟、零工經濟、平台經濟及金融科技的四大經濟模式，純網路保險公司可推出外送人員時間碎片保險，對租車平台提供不同期租車時間的保險。